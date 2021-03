La famille d'ordinateurs portables Teclast s'agrandit avec la nouvelle gamme premium TBOLT

La caractéristique principale du Tbolt 10 DG est sa carte graphique exclusive Intel Iris Xe Max, aussi connue sous le nom de DG1. Il s'agit du premier processeur graphique distinct conçu par Intel depuis des décennies. Avec Acer et Asus, Teclast est l'un des premiers fabricants à intégrer cette carte à ses appareils, marquant ainsi l'arrivée d'Intel sur le marché des processeurs graphiques (GPU) qui est actuellement dominé par AMD et Nvidia. La carte graphique Iris Xe Max est basée sur la nouvelle architecture Xe et sera dotée de 96 unités d'exécution et de 4 Go de mémoire vidéo LPDDR4X-4266 à 128 bits. Le GPU est conçu pour faciliter les tâches de création de contenu, comme le codage vidéo et la retouche de photos. Dans l'ensemble, sa performance devrait être légèrement supérieure à celle de la carte graphique Nvidia MX350.