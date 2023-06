La propriété privée et la stratégie à long terme entraînent une croissance à deux chiffres pour Lockton

KANSAS CITY, Missouri, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus important courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 17 % à taux de change constant, avec une croissance organique du chiffre d'affaires déclarée de 16 % pour son exercice fiscal se terminant le 30 avril 2023. Lockton a enregistré un chiffre d'affaires mondial de 3,1 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Les mesures de croissance du chiffre d'affaires sont présentées à taux de change constant.

Hear from Lockton’s CEO Peter Clune on the reasons for Lockton’s success.

La forte croissance du chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 2023 a été réalisée tout en dépassant la croissance organique record du chiffre d'affaires de 27 % au cours de l'exercice précédent. Les activités américaines, internationales et de réassurance mondiale de Lockton ont toutes affiché une croissance organique à deux chiffres, illustrant la force d'une plateforme de plus en plus diversifiée.

« La famille Lockton est fière de perpétuer la propriété privée de l'entreprise de génération en génération, a déclaré Ron Lockton, président exécutif. Notre engagement continu à réduire la marge des actionnaires et à réinvestir dans le service, la culture et la croissance génère une grande dynamique et des opportunités pour notre personnel. Cette croissance est le résultat direct de la passion dont font preuve nos équipes pour proposer à nos clients les meilleures solutions. »

Au cours de l'exercice 2023, Lockton a élargi son empreinte géographique en ouvrant de nouveaux bureaux en Colombie, à Oman et en Suède, et a renforcé sa présence au Brésil grâce à l'acquisition récente de THB Brazil. À cela s'ajoutent des investissements importants et le recrutement des meilleurs talents dans les domaines de la cybernétique, des solutions de risques privés , de la marine et des solutions de services financiers. En matière d'avantages sociaux, Lockton propose des solutions pour les employés , ce qui reflète l'approche globale de Lockton qui consiste à aider les clients à mieux réussir en améliorant la vie de leurs employés.

« Jack Lockton a fondé Lockton Companies en 1966 et pensait qu'une attention particulière portée aux clients, la création d'une culture d'entraide, la responsabilisation des personnes et le maintien de la confidentialité se combineraient pour créer un environnement privilégié pour les clients et les talents exceptionnels, a commenté Peter Clune, PDG de Lockton Companies. Notre croissance phénoménale est le résultat de notre fidélité à ses principes d'entreprise et de la volonté de nos collaborateurs. »

La culture primée de Lockton est reconnue dans le monde entier, notamment en étant certifiée Great Place to Work en Australie et au Mexique, en ayant reçu la plus haute distinction par b-Heard au Royaume-Uni, et en étant reconnue parmi les Best Places to Work in Insurance pendant 14 années consécutives et en tant que U.S. Best Managed Company pendant trois années consécutives.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 10 750 associés, présents dans plus de 140 pays, de se concentrer uniquement sur les besoins des clients en matière de risques et d'assurance et de personnes. Avec une expertise qui atteint le monde entier, Lockton offre la compréhension profonde nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, consultez le site www.lockton.com .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2143905/Lockton_CEO_Peter_Clune_on_the_reasons_for_their_success.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

SOURCE Lockton