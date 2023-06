Propriedade privada e estratégia de longo prazo impulsionam crescimento de dois dígitos para a Lockton

KANSAS CITY, Missouri, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Lockton, a maior corretora de seguros independente e privada do mundo, relatou crescimento de receita de 17% em moeda constante, com crescimento de receita orgânica relatado em 16% para seu ano fiscal que termina em 30 de abril de 2023. A Lockton relatou uma receita global de US$ 3,1 bilhões em comparação com a receita global de US$ 2,7 bilhões no ano fiscal de 2022. As métricas de crescimento da receita são apresentadas em uma base de moeda constante.

Ouça o CEO da Lockton, Peter Clune, falando sobre as razões para o sucesso da Lockton.

O forte crescimento da receita no ano fiscal de 2023 da empresa foi registrado enquanto superava o crescimento orgânico recorde da receita de 27% no ano fiscal anterior. As operações da Lockton nos Estados Unidos, as operações internacionais e os negócios globais de resseguro apresentaram crescimento orgânico de dois dígitos, exemplificando a força de uma plataforma cada vez mais diversificada.

"A família Lockton tem orgulho de perpetuar a propriedade privada da empresa de geração em geração", disse Ron Lockton, presidente executivo. "Nosso compromisso contínuo com uma margem menor para os acionistas e o reinvestimento em serviço, cultura e crescimento geram grande impulso e oportunidade para nossos funcionários. Esse crescimento é resultado direto da paixão de nossas equipes em levar as melhores soluções aos clientes".

No ano fiscal de 2023, a Lockton expandiu sua presença geográfica com novos escritórios na Colômbia, Omã e Suécia, e reforçou sua presença no Brasil com a recente aquisição da THB Brazil. Isso foi além de investimentos significativos e recrutamento de talentos de ponta em soluções cibernéticas, Private Risk Solutions, soluções de serviços marítimos e financeiros. A prática de benefícios da Lockton também mudou para People Solutions, refletindo a abordagem holística da Lockton para ajudar os clientes a serem mais bem-sucedidos, tornando a vida de seus funcionários melhor.

"Jack Lockton fundou a Lockton Companies em 1966 e acreditava que o intenso foco no cliente, criando uma cultura de cuidado, capacitando as pessoas e mantendo a privacidade, combinariam para criar um lugar especial para clientes e talentos excepcionais", disse Peter Clune, CEO. "Nosso crescimento exponencial é o resultado de nos mantermos fiéis às filosofias de negócios combinadas com a vontade de nosso pessoal".

A cultura premiada da Lockton é reconhecida em todo o mundo, incluindo ser certificada como um ótimo lugar para trabalhar na Austrália e no México, sendo premiada com a mais alta honra pela b-Heard no Reino Unido, e sendo reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar em seguros por 14 anos consecutivos e como uma empresa mais bem gerenciada dos EUA por três anos consecutivos.

