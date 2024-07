La TWSE devient la première bourse à recevoir le certificat de carboneutralité ISO 14068-1

TAIPEI, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Bourse de Taïwan (TWSE) annonce aujourd'hui être devenue la première bourse au monde à recevoir le certificat de carboneutralité ISO 14068-1:2023 de la British Standards Institution (BSI), après avoir passé un processus d'évaluation et d'audit rigoureux. Ce résultat témoigne non seulement des progrès réalisés par la TWSE en matière de protection de l'environnement et de développement durable, mais souligne également son rôle de chef de file dans les initiatives mondiales en faveur du développement durable.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX). Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

Harold Pradal, président des services d'assurance et membre du comité exécutif de BSI Group, a personnellement remis le certificat à Sherman Lin, président du conseil et CEO de la TWSE, lors de sa visite à Taïwan. BSI Group reconnaît les efforts et les accomplissements de la TWSE dans la promotion du développement durable tout en adhérant aux normes internationales les plus élevées.

La TWSE s'est depuis longtemps engagée dans des pratiques de développement durable, en renforçant continuellement sa résilience et en améliorant son mécanisme opérationnel et sa qualité dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. Au début de l'année 2023, la TWSE a répondu à l'objectif de transformation nette zéro de Taïwan pour 2050 en élaborant une feuille de route pour la neutralité carbone. En consultant Ernst & Young et en se référant à l'initiative Science Based Target (SBTi), la TWSE s'est fixé comme objectif à court terme de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,8 % entre 2022 et 2030, afin de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. L'objectif ultime est de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050.

Entre 2022 et 2040, la TWSE vise à réduire les émissions grâce à des mesures d'économie d'énergie, au remplacement d'équipements et à des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Les émissions de gaz à effet de serre restantes seront compensées par des crédits carbone afin d'atteindre la neutralité carbone annuelle. Entre 2040 et 2050, la TWSE continuera à compenser les émissions résiduelles, démontrant ainsi son engagement inébranlable à atteindre son objectif zéro émission nette.

Dans le but de devenir une référence pour les entreprises taïwanaises, la TWSE assume son rôle vital en se conformant aux politiques gouvernementales et aux normes internationales. Au-delà de la certification de carboneutralité, la TWSE montre l'exemple en encourageant le développement durable parmi les entreprises cotées en bourse à Taïwan. En collaboration avec les entreprises, elle s'efforce d'atteindre l'objectif mondial zéro émission nette, créant ainsi un avenir durable florissant et fructueux.

À propos de la TWSE

La Bourse de Taïwan (la « TWSE ») est entrée en activité le 9 février 1962. La TWSE est chargée de gérer et de promouvoir le marché des valeurs mobilières de Taïwan. Les principales activités de la TWSE sont la cotation, la négociation, le règlement et la surveillance. Il s'agit de la promotion et de l'examen de l'admission à la cote, de la surveillance post-cotation et du gouvernement d'entreprise, du maintien des transactions et de l'ordre sur le marché, des services fournis par les maisons de titres, de la protection des investisseurs, des opérations de compensation et de règlement, de la protection contre les défaillances du marché et de la surveillance des transactions illégales. La Bourse fournit des services complets au marché boursier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467138/Taiwan_Stock_Exchange_exchange_Asia_Pacific_region_receive_ISO_14068_1_carbon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467139/Sherman_Lin_Chairman___CEO_TWSE_presents_a_commemorative_gift.jpg