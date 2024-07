TWSE sa stala prvou burzou, ktorá získala certifikát uhlíkovej neutrality ISO 14068-1

TCHAJ-PEJ, 23. júla 2024 /PRNewswire/ -- Taiwanská burza cenných papierov (TWSE) dnes oznámila, že sa stala prvou burzou na svete, ktorá získala certifikát uhlíkovej neutrality ISO 14068-1:2023 od British Standards Institution (BSI) po absolvovaní prísneho procesu hodnotenia a auditu. Tento úspech znamená nielen pokrok TWSE v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, ale zdôrazňuje aj jej vedúcu úlohu v globálnych iniciatívach v oblasti udržateľnosti.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX). Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

Harold Pradal, prezident Assurance Services a člen výkonného výboru BSI Group, osobne odovzdal certifikát Shermanovi Linovi, predsedovi a generálnemu riaditeľovi TWSE, počas jeho návštevy Taiwanu. Skupina BSI vysoko oceňuje úsilie a úspechy TWSE v oblasti podpory trvalo udržateľného rozvoja pri dodržiavaní najvyšších medzinárodných noriem.

TWSE sa dlhodobo angažuje v oblasti udržateľnosti, neustále buduje udržateľnú odolnosť a zlepšuje svoj prevádzkový mechanizmus a kvalitu v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov a riadenia. Začiatkom roka 2023 TWSE reagovala na cieľ transformácie Taiwanu do roku 2050 a vypracovala plán uhlíkovej neutrality. Po konzultácii so spoločnosťou Ernst & Young a s odvolaním sa na vedecky podložený cieľ (SBTi) stanovila TWSE krátkodobý cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 37,8 % od východiskového roku 2022 do roku 2030 v súlade s obmedzením nárastu globálnej teploty na 1,5 °C. Konečným cieľom sú nulové čisté emisie do roku 2050.

V rokoch 2022 až 2040 je cieľom TWSE znížiť emisie prostredníctvom opatrení na úsporu energie, výmeny zariadení a cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Všetky zostávajúce emisie skleníkových plynov sa budú kompenzovať pomocou uhlíkových kreditov s cieľom dosiahnuť ročnú uhlíkovú neutralitu. V rokoch 2040 až 2050 bude TWSE pokračovať v kompenzácii zvyškových emisií, čím preukáže svoj neochvejný záväzok dosiahnuť cieľ nulových čistých emisií.

TWSE si kladie za cieľ stať sa vzorom pre taiwanské spoločnosti a plní dôležitú úlohu pri dodržiavaní vládnych politík a medzinárodných noriem. Okrem certifikácie uhlíkovej neutrality ide TWSE príkladom a podporuje udržateľný rozvoj kótovaných spoločností na Taiwane. Spolu s podnikmi sa snaží dosiahnuť globálny cieľ nulových čistých emisií a vytvoriť prosperujúcu a plodnú udržateľnú budúcnosť.

O spoločnosti TWSE

Taiwanská burza cenných papierov („TWSE") začala svoju činnosť 9. februára 1962. TWSE je zodpovedná za fungovanie a rozvoj taiwanského trhu s cennými papiermi. Medzi hlavné obchodné operácie TWSE patrí kótovanie, obchodovanie, vyrovnanie a dohľad. Patrí sem podpora a kontrola kótovania, dohľad po kótovaní a správa a riadenie spoločností, udržiavanie obchodovania a poriadku na trhu, služby spoločností s cennými papiermi, ochrana investorov, zúčtovacie a vyrovnávacie operácie, ochrana proti zlyhaniu na trhu a monitorovanie nezákonných transakcií. Burza poskytuje komplexné služby pre trh s cennými papiermi.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2467138/Taiwan_Stock_Exchange_exchange_Asia_Pacific_region_receive_ISO_14068_1_carbon.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2467139/Sherman_Lin_Chairman___CEO_TWSE_presents_a_commemorative_gift.jpg