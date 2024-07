TWSE získala jako první burza na světě certifikát uhlíkové neutrality ISO 14068-1

TCHAJ-PEJ, 24. července 2024 /PRNewswire/ -- Tchajwanská burza cenných papírů Taiwan Stock Exchange (TWSE) dnes oznámila, že se stala první burzou na světě, která na základě přísného hodnocení a auditu získala certifikát uhlíkové neutrality ISO 14068-1:2023 od Britského úřadu pro normalizaci (British Standards Institution, BSI). Tento úspěch dokazuje nejen pokrok TWSE v otázkách ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, ale zároveň podtrhuje její vedoucí postavení v globálních iniciativách pro udržitelnost.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX). Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

Certifikát předsedovi představenstva a generálnímu řediteli TWSE Shermanu Linovi osobně předal prezident divize ověřovacích služeb (Assurance Services) a člen výkonného výboru BSI Group Harold Pradal v rámci návštěvy Tchaj-wanu. BSI Group tímto vysoce oceňuje úsilí a úspěchy společnosti TWSE v oblasti podpory udržitelného rozvoje při dodržování nejvyšších mezinárodních standardů.

TWSE se dlouhodobě hlásí k praktikám udržitelnosti, kontinuálně buduje udržitelnou resilienci a zlepšuje svůj provozní systém a kvalitu v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů a řízení. Počátkem roku 2023 reagovala TWSE na cíl Tchaj-wanu dosáhnout do roku 2050 transformace pro uhlíkovou neutralitu (net-zero transformation) vypracováním akčního plánu uhlíkové neutrality. Po konzultaci se společností Ernst & Young a s odkazem na iniciativu Science Based Target (SBTi) si TWSE stanovila krátkodobý cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 37,8 % oproti výchozímu roku 2022, což je v souladu s cílem omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C. Konečným cílem je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

V letech 2022 až 2040 chce TWSE snižovat emise prostřednictvím energeticky úsporných opatření, výměny zařízení a naplňování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jakékoli zbývající emise skleníkových plynů budou pro dosažení neutrální roční bilance uhlíku kompenzovány pomocí uhlíkových kreditů. V letech 2040 až 2050 hodlá společnost TWSE pokračovat v kompenzaci zbytkových emisí, aby tak dokázala svůj trvalý závazek k dosažení uhlíkové neutrality.

Aby se mohla stát vzorem pro tchajwanské společnosti, TWSE přijímá svou zásadní roli v oblasti souladu s vládními politikami a mezinárodními standardy. Kromě vlastní certifikace uhlíkové neutrality jde TWSE příkladem a podporuje udržitelný rozvoj kótovaných společností na Tchaj-wanu. Společně s podniky usiluje o dosažení celosvětového cíle uhlíkové neutrality a o vytvoření prosperující a plodné udržitelné budoucnosti.

O společnosti TWSE

Tchajwanská burza cenných papírů Taiwan Stock Exchange (dále jen „TWSE") zahájila svou činnost 9. února 1962. TWSE zodpovídá za provoz a rozvoj tchajwanského trhu s cennými papíry. Mezi její hlavní činnosti patří kótování, obchodování, vypořádání a dozor. Tyto činnosti zahrnují podporu a kontrolu kotování, dohled a správu a řízení společností po kotování, zajišťování obchodování a tržního pořádku, služby obchodníkům s cennými papíry, ochranu investorů, zúčtovací a vypořádací operace, ochranu proti selhání trhu a sledování nezákonných transakcí. Burza rovněž poskytuje komplexní služby akciovému trhu.

