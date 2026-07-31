GAC Group Tersenarai dalam Fortune Global 500 14 Tahun Berturut-turut, Serlahkan Pertumbuhan Global Berterusan

GUANGZHOU, China, 1 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Fortune mengeluarkan senarai Global 500 2026, dan GAC Group telah disenaraikan untuk tahun ke-14 berturut-turut yang menyaksikan satu lagi pencapaian penting dalam perjalanan pembangunan globalnya.

Bermula daripada penyenaraian pertamanya dan kini mengekalkan kedudukan dalam senarai tersebut selama 14 tahun berturut-turut, pengiktirafan ini mencerminkan komitmen jangka panjang GAC untuk membangunkan produk berkualiti tinggi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Pencapaian ini menonjolkan sumbangan GAC terhadap kemajuan industri automotif China serta menggambarkan evolusi GAC daripada pengeluar kereta domestik yang terkemuka menjadi sebuah syarikat automotif yang semakin bersifat global.

Tahun 2026 menjadi tahun pencapaian yang penting bagi GAC. Pada 16 Julai, kenderaan ke-30 juta dikeluarkan daripada barisan pengeluaran di kilang pembuatan GAC. Daripada kenderaan pertamanya hingga penghantaran kenderaan ke-30 juta, GAC menyempurnakan perjalanan ini dalam tempoh hanya 29 tahun, sekali gus mencapai "GAC Speed" yang mengagumkan. Di sebalik pencapaian itu, adanya pilihan dan kepercayaan daripada puluhan juta pelanggan, komitmen jangka panjang GAC terhadap kualiti dan keselamatan, serta keazamannya untuk meneruskan elektrifikasi dan transformasi pintar. Perjalanannya turut mencerminkan evolusi industri automotif China yang lebih luas daripada pertumbuhan dipacu volum kepada pertumbuhan dipacu nilai.

Perniagaan luar negara GAC terus memperoleh momentum pada separuh pertama 2026, dengan eksport terkumpul mencecah 121,483 kenderaan, meningkat 132% tahun-ke-tahun. GAC kini beroperasi di lebih 110 negara dan wilayah, dengan 746 pusat jualan dan perkhidmatan, 7 kilang pembuatan luar negara, serta eksport terkumpul melebihi 540,000 kenderaan. Pasaran di seluruh rantau menunjukkan pertumbuhan kukuh: di Asia-Pasifik, Hong Kong (China) menduduki tempat teratas dalam jualan kereta persendirian elektrik dan Thailand mendahului dari segi bahagian pasaran teksi elektrik; di benua Amerika, Mexico dan Bolivia menunjukkan pencapaian yang cemerlang; beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika mencatatkan pertumbuhan tiga digit; manakala GAC telah memasuki pasaran seperti United Kingdom dan Sepanyol, sementara pengeluaran besar-besaran telah bermula di kilang Graz, Austria, sekali gus mempercepat penyetempatan global.

Berada pada titik pencapaian penting selama 14 tahun berturut-turut dalam senarai Fortune Global 500 ini, GAC akan terus mara seiring dengan pembangunan berkualiti tinggi dan transformasi global industri, memenuhi tanggungjawab serta komitmen korporatnya, dan melangkah maju bersama pelanggannya di seluruh dunia.

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