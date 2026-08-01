GAC 그룹, 포춘 글로벌 500에 14년 연속 선정…지속적인 글로벌 성장 부각

광저우, 중국 2026년 8월 1일 /PRNewswire/ -- 최근 포춘(Fortune)이 2026년 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500) 명단을 발표한 가운데, GAC 그룹(GAC Group)이 14년 연속 선정되며 글로벌 성장 여정에서 또 하나의 이정표를 세웠다.

첫 선정 이후 14년 연속 명단에 이름을 올린 것은 고품질 제품을 개발하고 고객에게 가치를 제공하기 위해 오랫동안 노력해 온 GAC의 의지를 보여준다. 이번 성과는 중국 자동차 산업 발전에 대한 GAC의 기여를 부각하는 동시에, 중국을 대표하는 자동차 제조업체에서 점차 세계적인 자동차 기업으로 성장해 온 GAC의 발전상을 보여준다.

2026년은 GAC에 이정표가 되는 해다. 7월 16일 GAC 생산공장에서는 3000만 번째 차량이 출고됐다. GAC는 첫 차량 생산부터 3000만 번째 차량 인도까지 불과 29년 만에 이 여정을 완수하며 놀라운 'GAC 속도(GAC Speed)'를 달성했다. 그 배경에는 수천만 고객의 선택과 신뢰, 품질과 안전을 향한 GAC의 오랜 노력, 전동화와 지능형 전환을 추진하겠다는 확고한 의지가 자리 잡고 있다. 이는 또한 중국 자동차 산업이 물량 중심 성장에서 가치 중심 성장으로 발전해 온 광범위한 변화도 반영한다.

GAC의 해외 사업은 2026년 상반기에도 성장세를 이어갔으며, 누적 수출량은 전년 동기 대비 132% 증가한 12만 1483대를 기록했다. 현재 GAC는 110개 이상의 국가와 지역에서 746개의 판매 및 서비스 거점과 7개의 해외 제조 공장을 운영 중이며 누적 수출량은 54만 대를 넘어섰다. 지역별 시장에서도 견조한 성장세를 보였다. 아시아•태평양 지역에서는 홍콩(중국)에서 전기 승용차 판매 1위를 차지했고, 태국에서는 전기 택시 시장 점유율 선두를 달리고 있다. 미주 지역에서는 멕시코와 볼리비아가 뛰어난 실적을 거뒀으며, 중동과 아프리카의 여러 국가에서는 세 자릿수 성장률을 기록했다. 또한 영국과 스페인 등의 시장에 진출했으며, 오스트리아 그라츠 공장에서는 양산을 시작해 글로벌 현지화에 속도를 내고 있다.

포춘 글로벌 500에 14년 연속 선정된 이번 이정표를 바탕으로 GAC는 자동차 산업의 질적 발전과 글로벌 전환 과정에서 지속적으로 전진하고, 기업의 책임과 약속을 이행하며, 전 세계 고객과 함께 미래를 향해 나아갈 것이다.

https://www.gacgroup.com/en를 방문하거나 소셜미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GAC