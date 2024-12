LE GROUPE THERME ACQUIERT THERME ERDING ET OBTIENT UN FINANCEMENT DE 320 MILLIONS D'EUROS POUR CRÉER LA PLUS GRANDE PLATEFORME D'INFRASTRUCTURE DE BIEN-ÊTRE AU MONDE

L'acquisition de la plus grande destination de bien-être d'Europe, soutenue par l'un des plus importants financements d'un seul actif du secteur

LONDRES, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Therme Group annonce l'acquisition de Therme Erding, la plus grande destination de bien-être au monde située près de Munich en Allemagne. Avec cette transaction, Therme Group devrait dépasser les 3,5 millions de visiteurs annuels dans son portefeuille de destinations de bien-être, un nouveau type d'infrastructure sociale qui intègre tous les aspects du bien-être en un seul lieu.

Pour finaliser l'acquisition de Therme Erding, Therme Group a déployé, en plus de ses fonds propres, un financement de 320 millions d'euros obtenu sur L'équipe Principal Finance de Macquarie Capital, reconnue mondialement comme un leader dans les solutions de financement d'actifs immobiliers complexes et sur mesure. Le financement, organisé par Deutsche Bank, représente l'un des plus importants financements d'un seul actif dans l'industrie. L'acquisition de Therme Erding renforce le leadership du groupe Therme dans le secteur et son engagement à poursuivre l'expansion de ses infrastructures de bien-être de pointe dans le monde entier.

« Therme Erding est un actif d'une qualité exceptionnelle et nous sommes ravis de pouvoir utiliser notre bilan pour nous associer à un opérateur expérimenté, le groupe Therme. Therme Group se distingue en tant qu'opérateur et développeur de premier ordre de ces actifs immobiliers opérationnels spécialisés, et nous sommes heureux de soutenir leur croissance. »

- Alexi Antolovich, co-responsable mondial de l'immobilier, Macquarie Capital Principal Finance

L'ajout de Therme Erding au portefeuille de Therme Group est le résultat d'une relation personnelle de longue date entre la famille Wund et Robert Hanea, PDG et fondateur de Therme Group, fondée sur un engagement commun à promouvoir des solutions de bien-être fondées sur la science, qui combinent les avantages des bains thermaux traditionnels avec une technologie et une programmation de pointe pour créer une expérience accessible et de classe mondiale.

« Nous avons trouvé en Therme Group un partenaire établi et éprouvé qui partage l'héritage innovant en matière de bien-être que j'ai construit aux côtés de mon père. Cette acquisition ne se contente pas d'honorer cet héritage, elle assure également un avenir dynamique et prospère à Therme Erding, à ses employés et à la communauté qu'elle dessert. »

- Dipl. Ing. Jörg Wund, PDG de Therme Erding

Cette étape importante fait de Therme Group le plus grand opérateur mondial d'infrastructures de bien-être. S'appuyant sur cette base solide, le groupe a annoncé de nouvelles implantations à Manchester, Francfort, Toronto et aux États-Unis, qui permettront à des millions de personnes supplémentaires de bénéficier de son approche transformatrice.

« En nous développant à l'échelle mondiale, nous ne nous contentons pas d'élargir notre portefeuille : nous redéfinissons la manière dont les villes peuvent intégrer des espaces qui donnent la priorité à la santé, à la connexion et à l'inclusion, rendant ainsi le bien-être urbain accessible à tous. En rompant avec l'exclusivité du secteur traditionnel du bien-être, nous voulons réimaginer le potentiel du secteur et ses avantages pour la société dans son ensemble. »

- Dr. Robert Hanea, fondateur et PDG de Therme Group

Pour cette transaction, Therme Group a été assisté par Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates et Slaughter and May, le financement étant structuré par la Deutsche Bank et le groupe BF.direkt. La Deutsche Bank a également joué le rôle d'arrangeur pour le financement, tandis que Macquarie Capital a été conseillée par Freshfields Bruckhaus Deringer.

À propos de Therme Group

Therme Group est un propriétaire, un opérateur et un développeur mondial qui façonne l'avenir du bien-être grâce à un nouveau type d'infrastructure sociale appelée "Therme". Conçus pour améliorer la santé physique, sociale et mentale, ces espaces et destinations de bien-être aident les communautés à se reconnecter à la nature, à elles-mêmes et aux autres. Guidé par la conviction que le bien-être doit être accessible à tous, Therme Group crée des solutions inclusives et évolutives pour répondre à la demande croissante de bien-être urbain.

Les sites actuels, dont Therme Bucharest - la première infrastructure de bien-être au monde certifiée LEED Platine - et Therme Erding, récemment acquis, la plus grande destination de bien-être au monde, accueillent des millions de visiteurs chaque année, et des développements sont en cours dans des villes telles que Manchester, Toronto et Francfort.

Qu'est-ce qu'un Therme

Therme by Therme Group est une oasis de bien-être ultramoderne conçue pour rendre le bien-être agréable et accessible à tous, en supprimant l'exclusivité et le privilège souvent associés aux marques modernes de bien-être. Chaque Therme offre une gamme variée d'expériences, depuis les bains thermaux et les traitements de spa jusqu'aux programmes de bien-être et à l'engagement culturel, le tout dans des environnements immersifs et durables. Avec des centaines de milliers de mètres carrés dédiés au bien-être, chaque Therme dispose de piscines thermales et minérales, de dizaines de saunas et de salles humides, de milliers de lits de relaxation, d'une végétation luxuriante comprenant des plantes et des arbres, de bars de natation, de toboggans aquatiques exaltants et d'une variété de restaurants. Chez Therme, vous pouvez explorer et définir ce que le bien-être signifie pour vous.

À propos de Macquarie Capital

Macquarie Capital est la branche du groupe Macquarie spécialisée dans le conseil, les marchés de capitaux et les investissements principaux. Elle englobe le conseil aux entreprises, une gamme complète de solutions en matière de capital, y compris des services de levée de fonds sur les marchés des actions, de la dette et des capitaux privés, ainsi que des investissements en capital à partir du bilan de Macquarie. Macquarie Capital possède une grande expertise sectorielle dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des services gouvernementaux, de la consommation, des jeux et des loisirs, des minéraux critiques, de l'énergie, des institutions financières, de la santé, de l'industrie, des infrastructures, des services, des logiciels, de la technologie, des télécommunications et des médias.

Macquarie Capital Principal Finance, la branche de financement et d'investissement principal de Macquarie Capital, réalise des investissements à partir du bilan de Macquarie, fournit des solutions flexibles de financement primaire et d'investissement sur le marché secondaire pour les entreprises et les clients de l'immobilier commercial en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie.

Contact presse :

Victor De Vita, directeur général

BPCM

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578267/5071608/Therme_Logo.jpg