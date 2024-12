SKUPINA THERME GROUP ZÍSKAVA AKVIZÍCIOU SPOLOČNOSŤ THERME ERDING A ZABEZPEČUJE FINANCOVANIE VO VÝŠKE 320 MILIÓNOV EUR NA VYTVORENIE NAJVÄČŠEJ PLATFORMY WELLNESS NA SVETE

Akvizícia najväčšej európskej wellness destinácie, s podporou jedného z najvyšších jednorazových finančných prostriedkov v sektore

LONDÝN, 12. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Skupina Therme Group oznamuje akvizíciu Therme Erding, najväčšej destinácie pre wellness na svete neďaleko nemeckého Mníchova. Touto transakciou má Therme Group v pláne prekročiť ročne 3,5 milióna návštevníkov v rámci celého svojho portfólia wellness destinácií. Ide o nový typ sociálnej infraštruktúry, ktorá integruje všetky aspekty wellness na jednom mieste.

Na dokončenie akvizície lokality Therme Erding nasadila Therme Group spolu so svojím vlastným kapitálom aj balík financovania vo výške 320 miliónov EUR, ktorý poskytol tím Macquarie Capital Principal Finance, celosvetovo uznávaný ako líder v oblasti riešení na mieru a komplexného financovania realitných aktív. Financovanie, ktoré zariadila Deutsche Bank, predstavuje jeden z najväčších jednorazových finančných prostriedkov v tomto sektore. Akvizícia Therme Erding posilňuje vedúce postavenie Therme Group v tomto sektore a jej odhodlanie napredovať v rozširovaní najmodernejšej infraštruktúry wellness celosvetovo.

„Therme Erding je aktívum mimoriadne vysokej kvality a sme radi, že môžeme využiť našu súvahu na partnerstvo so skúseným operátorom v Therme Group. Therme Group vyniká ako najlepší prevádzkovateľ a developer týchto špecializovaných prevádzkových realitných aktív vo svojej triede a sme radi, že môžeme ich rast podporiť."

- Alexi Antolovich, Globálny vedúci oddelenia nehnuteľností, Macquarie Capital Principal Finance

Zaradenie Therme Erding do portfólia Therme Group je výsledkom dlhodobého osobného vzťahu rodiny Wundovcov s Robertom Haneom, generálnym riaditeľom a zakladateľom Therme Group, postaveného na spoločnom záväzku presadzovať v oblasti wellness vedecké riešenia, ktoré spájajú výhody tradičných termálnych kúpeľov s najmodernejšou technológiou a programovaním na vytvorenie dostupného zážitku svetovej triedy.

„Therme Group pre nás predstavuje etablovaný a osvedčený partner, ktorý zdieľa inovatívne dedičstvo wellness, aké sme spolu s otcom budovali. Táto akvizícia nielen ctí toto dedičstvo, ale zároveň zaisťuje živú a prosperujúcu budúcnosť pre Therme Erding, jej zamestnancov a komunitu, ktorej slúži."

- Dipl. Ing. Jörg Wund, generálny riaditeľ Therme Erding

Vďaka tomuto míľniku sa z Therme Group stáva najväčší svetový prevádzkovateľ infraštruktúry wellness. Na základe týchto silných základov skupina informovala o otvorení nových pobočiek v Manchestri, Frankfurte, Toronte a USA, ktoré pomôžu priniesť jej transformačný prístup k ďalším miliónom ľudí.

„Našou expanziou do celého sveta nielenže rozširujeme portfólio, ale nanovo definujeme, ako môžu mestá integrovať priestory, ktoré uprednostňujú zdravie, spojenie a inklúziu, aby bol mestský wellness prístupný pre všetkých. Odpútaním sa od exkluzivity tradičného wellness sektora sa snažíme prehodnotiť jeho potenciál a výhody pre spoločnosť ako celok."

- Dr. Robert Hanea, zakladateľ a generálny riaditeľ Therme Group

Pri transakcii Therme Group postupovala s podporou spoločností Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates a Slaughter and May, pričom financovanie štruktúrovali Deutsche Bank a BF.direkt Group. Deutsche Bank tiež pôsobila ako sprostredkovateľ financovania, pričom poradcom spoločnosti Macquarie Capital bol Freshfields Bruckhaus Deringer.

O spoločnosti Therme Group

Therme Group je globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer, ktorý formuje budúcnosť blahobytu prostredníctvom nového typu sociálnej infraštruktúry pod názvom „Therme". Tieto lokality a destinácie, určené na zlepšenie fyzického, sociálneho a duševného zdravia, pomáhajú komunitám znovu sa spojiť s prírodou, so sebou samými a navzájom. Therme Group je presvedčená, že wellness by mal byť dostupný pre všetkých, preto vytvára inkluzívne, škálovateľné riešenia, ktoré uspokoja rastúci dopyt po mestskom wellness.

Aktuálne otvorené lokality, vrátane Therme Bucharest – prvej infraštruktúry wellness na svete s certifikáciou LEED Platinum – a novozískanej Therme Erding, najväčšej destinácie pre wellness na svete, každoročne vítajú milióny návštevníkov, pričom ďalší vývoj aktuálne prebieha v mestách ako Manchester, Toronto a Frankfurt.

Čo je to Therme

Značka Therme od Therme Group predstavuje najmodernejšiu oázu blahobytu navrhnutú tak, aby bol wellness príjemný a prístupný pre všetkých, čím sa zbavuje exkluzivity a privilégií, ktoré sa často spájajú s modernými značkami wellness. Každá pobočka Therme ponúka rozmanitú škálu zážitkov, od termálnych kúpeľov a kúpeľných procedúr až po wellness program a kultúrny program, to všetko v pohlcujúcom a udržateľnom prostredí. So stovkami tisíc štvorcových stôp venovaných wellness, ponúka každá lokalita Therme termálne a minerálne bazény, desiatky sáun a vlhkých miestností, tisíce relaxačných lôžok, sviežu zeleň vrátane rastlín a stromov, plavecké bary, vzrušujúce tobogany a rozmanité reštaurácie. V Therme si môžete ujasniť a sami zadefinovať, čo pre vás znamená wellness.

O spoločnosti Macquarie Capital

Macquarie Capital je poradenská spoločnosť pre kapitálové trhy a hlavná investičná odnož skupiny Macquarie Group. Zahŕňa podnikové poradenstvo, celé spektrum kapitálových riešení, vrátane služieb akvizície kapitálu z akciových, dlhových a súkromných kapitálových trhov a významných investícií zo súvahy Macquarie. Macquarie Capital má rozsiahle odborné znalosti v oblasti letectva, obrany a vládnych služieb, spotrebiteľov, hier a voľného času, kritických nerastov, energetiky, finančných inštitúcií, zdravotníctva, priemyslu, infraštruktúry, služieb, softvéru, technológií, telekomunikácií a médií.

Macquarie Capital Principal Finance, finančná a hlavná investičná vetva Macquarie Capital, investuje zo súvahy Macquarie, poskytuje flexibilné primárne financovanie a sekundárne investičné riešenia pre klientov z oblasti korporátnych a komerčných nehnuteľností v Severnej Amerike, Európe a Austrálii.

Kontakt pre tlač:

Victor De Vita, generálny riaditeľ

BPCM

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2578267/5071608/Therme_Logo.jpg