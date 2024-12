THERME GROUP PRZEJMUJE THERME ERDING I ZABEZPIECZA FINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 320 MLN EURO, ABY STWORZYĆ NAJWIĘKSZĄ NA ŚWIECIE PLATFORMĘ INFRASTRUKTURY WELLBEING

Przejęcie największego w Europie ośrodka wellbeing przy wsparciu jednego z największych w branży źródeł finansowania opartych na pojedynczym składniku majątkowym

LONDYN, 12 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Therme Group ogłosiła przejęcie Therme Erding, największego na świecie ośrodka wellbeing zlokalizowanego w pobliżu Monachium w Niemczech. Dzięki tej transakcji Therme Group ma zamiar przekroczyć próg 3,5 miliona osób, które każdego roku odwiedzą jeden z obiektów w jej ofercie, zapewniających nowego rodzaju infrastrukturę społeczną, która integruje wszystkie aspekty obiektów wellbeing w jednym miejscu.

Aby sfinalizować transakcję przejęcia Therme Erding, Therme Group wdrożyła, obok własnego kapitału, pakiet finansowania o wartości 320 mln euro, zabezpieczony przez zespół Principal Finance Macquarie Capital, uznawany na całym świecie za lidera w zakresie niestandardowych i złożonych rozwiązań związanych z finansowaniem nieruchomości. Finansowanie, zorganizowane przez Deutsche Bank, stanowi jedną z największych transakcji finansowania, opartych na pojedynczym składniku majątkowym w branży. Przejęcie Therme Erding wzmacnia wiodącą pozycję Therme Group w sektorze i jej zaangażowanie w rozwój najnowocześniejszej infrastruktury wellbeing na całym świecie.

„Therme Erding jest wyjątkowym, wysokiej jakości podmiotem i cieszymy się, że możemy wykorzystać nasz kapitał w ramach współpracy z doświadczonym operatorem w Therme Group. Therme Group wyróżnia się jako najlepszy w swojej klasie operator i deweloper wyspecjalizowanych nieruchomości operacyjnych. Z przyjemnością będziemy wspierać ich rozwój".

- Alexi Antolovich, współdyrektor globalny ds. nieruchomości w Macquarie Capital Principal Finance

Dodanie obiektu Therme Erding do oferty Therme Group jest wynikiem długotrwałej, osobistej relacji rodziny Wund z Robertem Hanea, dyrektorem generalnym i założycielem Therme Group, zbudowanej w oparciu o wspólne zaangażowanie w rozwój potwierdzonych naukowo rozwiązań w zakresie promowania dobrego samopoczucia, które łączą korzyści płynące z tradycyjnych kąpieli termalnych z najnowocześniejszą technologią i programowaniem, aby tworzyć dostępne, światowej klasy doświadczenia.

„W Therme Group znaleźliśmy uznanego i sprawdzonego partnera, który podziela innowacyjne dziedzictwo wellbeing, które zbudowałem wspólnie z moim ojcem. To przejęcie nie tylko honoruje wspólne dziedzictwo, ale także zapewnia dynamiczną i pomyślną przyszłość Therme Erding, jej pracownikom i społeczności, której służy".

- inż. Jörg Wund, dyrektor generalny Therme Erding

Osiągnięcie tego kamienia milowego sprawiło, że Therme Group stała się największym na świecie operatorem infrastruktury wellbeing. Opierając się na tym silnym fundamencie, grupa ogłosiła, że kolejne obiekty powstaną w Manchesterze, Frankfurcie, Toronto i Stanach Zjednoczonych, pomagając jej wprowadzić transformacyjne podejście do milionów ludzi.

„Rozwijając się na skalę ogólnoświatową, nie tylko rozszerzamy naszą ofertę, ale też na nowo definiujemy sposób, w jaki miasta mogą integrować przestrzenie, które priorytetowo traktują zdrowie, łączność i integrację, dzięki czemu obiekty wellbeing w miastach stają się dostępne dla wszystkich. Odchodząc od ekskluzywności tradycyjnego sektora wellness, staramy się na nowo zdefiniować jego potencjał i korzyści dla całego społeczeństwa".

- Dr Robert Hanea, założyciel i dyrektor generalny Therme Group

Przy realizacji transakcji Therme Group korzystała ze wsparcia Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates oraz Slaughter and May, a finansowanie zorganizowano za pośrednictwem Deutsche Bank i BF.direkt Group. Deutsche Bank działał również jako pośrednik finansowy Macquarie Capital, zaś doradztwo zapewniła firma Freshfields Bruckhaus Deringer.

Therme Group

Therme Group jest globalnym właścicielem, operatorem i deweloperem kształtującym przyszłość obiektów wellbeing w oparciu o nowy rodzaj infrastruktury społecznej pod nazwą: „Therme". Zaprojektowane z myślą o poprawie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego przestrzenie i obiekty wellbeing pomagają społecznościom ponownie połączyć się z naturą, pobyć samemu ze sobą i z innymi. Kierując się przekonaniem, że dobre samopoczucie powinno być dostępne dla wszystkich, Therme Group tworzy integracyjne, skalowalne rozwiązania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na obiekty wellbeing w miastach.

Bieżące lokalizacje, w tym Therme Bucharest - pierwsza na świecie infrastruktura wellbeing z certyfikatem LEED Platinum - oraz nowo nabyty, największy na świecie tego typu obiekt Therme Erding, odwiedzają miliony osób każdego roku. Kolejne obiekty powstają w innych miastach, takich jak: Manchester, Toronto i Frankfurt.

Czym jest Therme?

Therme stworzone przez Therme Group to nowoczesne obiekty wellbeing, zaprojektowane w taki sposób, aby uczynić relaks przyjemnym i dostępnym dla wszystkich, eliminując aspekt ekskluzywności i przywileje często kojarzone z nowoczesnymi markami wellness. Każdy obiekt Therme oferuje różnorodne doświadczenia, począwszy od kąpieli termalnych i zabiegów spa po programy odnowy biologicznej i zaangażowanie kulturalne, a wszystko to w angażującym, zrównoważonym środowisku. Oferując setki tysięcy stóp kwadratowych powierzchni relaksu, każdy obiekt Therme posiada baseny termalne i mineralne, sauny i łaźnie parowe, tysiące łóżek relaksacyjnych, bujną zieleń, w tym rośliny i drzewa, bary typu swim-up, ekscytujące zjeżdżalnie wodne i różnorodne restauracje. W Therme możesz odkryć na nowo i zdefiniować, co oznacza dla Ciebie dobre samopoczucie.

Macquarie Capital

Macquarie Capital jest oddziałem Macquarie Group, zajmującym się doradztwem, rynkami kapitałowymi i inwestycjami. Jego działalność obejmuje doradztwo korporacyjne, pełne spektrum rozwiązań kapitałowych, w tym usługi pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych, dłużnych i prywatnych oraz główne inwestycje z bilansu Macquarie. Macquarie Capital posiada dogłębną wiedzę w sektorze lotniczym, obronnym i usług rządowych, konsumenckim, gier i rozrywki, kluczowych minerałów, energii, instytucji finansowych, opieki zdrowotnej, przemysłu, infrastruktury, usług, oprogramowania, technologii, telekomunikacji i mediów.

Macquarie Capital Principal Finance, oddział Macquarie Capital zajmujący się finansowaniem i inwestowaniem, dokonuje inwestycji z bilansu Macquarie, zapewnia elastyczne rozwiązania w zakresie finansowania pierwotnego i inwestowania na rynku wtórnym dla klientów korporacyjnych i nieruchomości komercyjnych w Ameryce Północnej, Europie i Australazji.

Kontakt dla prasy:

Victor De Vita, dyrektor zarządzający

BPCM

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578267/5071608/Therme_Logo.jpg