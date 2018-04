Maybelline New York anuncia a Josephine Skriver como modelo vocera global

Josephine se une a una alineación estelar de modelos voceras globales quienes han ayudado a moldear la identidad de la icónica marca de belleza Maybelline New York, entre ellas Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu, Emily DiDonato y Christy Turlington. En su asociación con Maybelline New York, Josephine participará en actividades de la marca a escala mundial.

"¡Formar parte de la familia Maybelline New York es un sueño hecho realidad! He estado usando Maybelline desde que era una niña pequeña", dijo Josephine. "Estoy honrada de representar no solo a Maybelline, sino a todas las chicas que están usando Maybelline, porque estas jovencitas son el futuro. Son fuertes y bellas, y para mí eso es lo que representa Maybelline. No podría estar más orgullosa de representarlas y de hacer que esto suceda".

Josephine creció en Dinamarca y recibió sus primeras propuestas para modelaje en sus años de adolescente durante una visita a la ciudad de Nueva York. Años después, en febrero de 2011, la conexión de Josephine con Nueva York cerró el círculo cuando debutó en la Semana de la Moda de Nueva York, desfilando para diseñadores como Calvin Klein y Rag & Bone. Ese mismo año se presentó en los shows de Milán y de París, donde desfiló para Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent y, muy especialmente, cerró el show de Prada.

Desde el lanzamiento de su exitosa carrera, Josephine ha modelado en campañas para personalidades y marcas del mundo de la moda como Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors y Tom Ford. Ha colaborado con fotógrafos de primer nivel como Steven Meisel y Mikael Jansson, al tiempo que sus honores editoriales incluyen American Vogue, Vogue Italia, Vogue Germany, V, Dazed, W e Interview. En 2013, Josephine desfiló en su primer Victoria's Secret Fashion Show y desde entonces ha embellecido la pasarela en el show anual. En 2016 se le concedió el codiciado título de Victoria's Secret Angel.

"Estamos más que encantados por el hecho de que Josephine pase a formar parte de nuestra familia Maybelline", dijo Leonardo Chavez, presidente de Marca Global de Maybelline New York. "Una asociación con Josephine fue algo totalmente orgánico porque ella tiene eco entre nuestros clientes internacionales y es una adición dinámica y fresca a nuestro equipo de talentos. Ella personifica determinación, firmeza, energía y espíritu, a la vez que tiene una conexión verdadera con Nueva York y con el sueño de tener éxito en esta ciudad".

Además de su carrera en el modelaje, Josephine se ha destacado abogando por los derechos de la comunidad LGBTQ en todo el mundo y colabora con organizaciones como Family Equality Council y COLAGE así como con Keep A Child Alive, que se enfoca hacia la lucha de los niños contra el VIH. Habiendo sido criada por padres LGBTQ, Josephine espera que el hecho de compartir su propia trayectoria sirva como inspiración para los niños y todas las generaciones futuras de familias LGBTQ.

Josephine está entusiasmada por continuar su trabajo con Maybelline New York esta primavera, y aparecerá en su primera campaña para la marca con motivo del lanzamiento de Super Cushion 2-in-1 en mayo de 2018.

Acerca de Maybelline New York

Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno en el mundo y está disponible en más de 120 países. Mediante la combinación de fórmulas tecnológicamente avanzadas con el conocimiento de las tendencias de la moda y la ventaja que otorga la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores, asequibles y placenteros para todas las mujeres. La marca actualmente es la patrocinadora oficial de maquillaje de la Semana de la Moda de Nueva York y de otras semanas de la moda en diversas partes del mundo. Para obtener más información, ingrese a www.maybelline.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679560/Maybelline_New_York_Josephine_Skriver.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg

FUENTE Maybelline New York

