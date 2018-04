Značka Maybelline New York představila Josephine Skriver jako svou globální tvář

Josephine se připojuje k impozantní řadě globálních tváří, které pomohly vytvořit identitu ikonické kosmetické značky Maybelline New York, včetně modelek jako Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu, Emily DiDonato a Christy Turlington. Ve svém partnerství se značkou Maybelline New York se Josephine bude podílet na aktivitách značky v globálním měřítku.

„Být součástí rodiny Maybelline New York je splněný sen! Maybelline používám od doby, kdy jsem byla malá holka," řekla Josephine. „Je mi ctí zastupovat nejen značku Maybelline, ale všechny dívky, které používají Maybelline, protože tyto mladé dívky jsou budoucnost. Jsou silné a krásné, a to je pro mě tím, co značka Maybelline představuje. Jsem velmi hrdá na to, že ji mohu zastupovat a být součástí její budoucnosti."

Josephine vyrůstala v Dánsku a modeling jí byl poprvé nabídnut během dospívání při návštěvě New Yorku. O několik let později v únoru 2011 se Josephine zcela spojila s New Yorkem, když debutovala na přehlídce New York Fashion Week, kde předváděla modely pro designéry jako Calvin Klein a Rag & Bone. V témže roce se objevila na přehlídkách v Miláně a v Paříži, kde předváděla modely pro návrháře jako Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent a zejména na uzavřené přehlídce Prady.

Od svého úspěšného zahájení kariéry byla Josephine modelkou kampaní ke spokojenosti designérů jako Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors a Tom Ford. Spolupracovala se špičkovými fotografy včetně Stevena Meisela a Mikaela Janssona, zatímco její redakční ocenění zahrnují americký Vogue, Vogue Italia, Vogue Německo, V, Dazed, W a Interview. V roce 2013 Josephine vystoupila na své první módní přehlídce Victoria's Secret. V roce 2016 získala vytoužený titul „Victoria's Secret Angel".

„Jsme nadšeni, že máme Josephinu v rodině Maybelline," řekl Leonardo Chavez, prezident globální značky Maybelline New York. „Partnerství s Josephine bylo naprosto přirozené, protože souzní s našimi globálními zákazníky a je dynamickým a čerstvým doplněním našeho seznamu talentů. Ztělesňuje odhodlání, odvahu, energii a ducha se skutečným vztahem k New Yorku a snem uspět v tomto městě."

Kromě své modelingové kariéry je Josephine známa také tím, že je zastáncem práv globální komunity LGBT, a je zapojena do organizací, jako je Rada pro rovné zacházení s rodinami a COLAGE, stejně jako organizace Udržte dítě při životě, která se zaměřuje na boj dětí s virem HIV. Vzhledem k tomu, že byla vychována rodiči z komunity LGBT, Josephine doufá, že bude inspirovat děti a všechny budoucí generace rodin LGBT tím, že bude sdílet svůj vlastní příběh.

Josephine je nadšená pokračováním své práce s Maybelline New York na jaře, kdy se objeví ve své první kampani pro značku k uvedení výrobku Super Cushion 2v1, který bude v nabídce od května 2018.

O značce Maybelline New York

Maybelline New York je světová kosmetická značka číslo jedna, která je k dispozici ve více než 120 zemích. Kombinací technologicky pokročilých formulací se znalostmi trendů a výhodami, které skýtá přítomnost v New Yorku, je misí značky Maybelline New York nabízet inovativní, přístupnou a lehce použitelnou kosmetiku pro každou ženu. Značka je v současnosti oficiálním sponzorem make-upu přehlídky New York Fashion Week a dalších módních týdnů po celém světě. Další informace naleznete na webových stránkách www.maybelline.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679560/Maybelline_New_York_Josephine_Skriver.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg

SOURCE Maybelline New York

