Maybelline New York oznamuje, že Josephine Skriverová bude tvárou jej značky

Josephine sa zaradí na prestížny zoznam tvárí, ktoré pomohli pri tvarovaní jej identity ikonickej kozmetickej značky Maybelline New York, ako sú Adriana Limová, Gigi Hadidová, Herieth Paulová, Jourdan Dunnová, Cris Urenaová, I-Hua Wuová, Emily DiDonatová a Christy Turlingtonová. V rámci svojho partnerstva s Maybelline New York sa Josephine zúčastní aktivít značky v celosvetovom meradle.

„Byť súčasťou rodiny Maybelline New York je naplneným snom! Značku Maybelline som nosila od detstva," povedala Josephine. „Je mi cťou, že môžem zastupovať nielen Maybelline, ale všetky ženy, ktoré majú Maybelline, pretože práve tieto mladé dievčatá sú budúcnosťou. Sú krásne a silné a to je pre mňa práve to, čo značka Maybelline predstavuje. Som veľmi hrdá, že ju môžem zastupovať a podporovať."

Josephine vyrastala v Dánsku a po prvýkrát ju oslovili kvôli modelingu v tínedžerskom veku, keď bola na návšteve v New Yorku. O niekoľko rokov neskôr, vo februári 2011, sa spojenie Josephine s New Yorkom definitívne spečatilo, keď debutovala počas prehliadky Fashion Week v New Yorku a stala sa modelkou pre dizajnérov ako je Calvin Klein a Rag & Bone. V tom istom roku sa objavila na prehliadkach v Miláne a v Paríži, keď predvádzala značky Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent a hlavne v závere show Prada.

Od úspešného začiatku svojej kariéry bola Josephine modelkou v kampaniach značiek Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors a Tom Ford. Spolupracovala so špičkovými fotografmi vrátane Stevena Meisela a Mikaela Janssona a objavila sa na predných stránkach magazínov American Vogue, Vogue Italia, Vogue Germany, V, Dazed, W a Interview. V roku 2013 sa po prvýkrát prešla po mólach svetoznámej prehliadky Victoria's Secret Fashion Show a odvtedy svojou prítomnosťou poctila móla tejto prehliadky každý rok. V roku 2016 ju nazvali Anjelom značky Victoria's Secret.

„Sme nadšení, že sa Josephine pripojila k rodine značky Maybelline," povedal Leonardo Chavez, prezident globálnej značky Maybelline New York. „Partnerstvo s Josephine vzniklo úplne prirodzene. Jej meno rezonuje u našich zákazníkov na celom svete a je dynamickým a sviežim dodatkom do pestrej palety talentov reprezentujúcich našu značku. Je stelesnením odhodlania, pevnej vôle, energie a espritu a zároveň je prepojená s New Yorkom a naplnením sna práve v tomto meste."

Okrem kariéry v modelingu je Josephine aj aktívnou obhajkyňou globálnych práv skupiny LGBTQ a spolupracuje s organizáciami ako Family Equality Council (Rada pre rovnoprávnosť rodín), COLAGE a Keep A Child Alive (Udržme dieťa nažive), ktorá sa sústredí na boj proti HIV ochoreniu u detí. Jej rodičia patria do skupiny LGBTQ a Josephine dúfa, že bude inšpiráciou pre deti a všetky budúce generácie rodín LGBTQ zdieľaním svojej životnej cesty.

Josephine s nadšením pokračuje v práci pre značku Maybelline New York túto jar a jej prvá kampaň začne v máji 2018 a bude zameraná na výrobok Super Cushion 2-in-1.

O Maybelline New York

Maybelline New York je kozmetickou značkou číslo jeden na celom svete. Nájdete ju na pultoch vo viac ako 120 krajinách. Maybelline New York sa snaží ponúkať inovatívnu, dostupnú a jednoduchú kozmetiku pre každú ženu na báze technologicky vyspelých prípravkov, najnovších poznatkov a espritu New Yorku. Značka je v súčasnosti oficiálnym sponzorom makeupu newyorských prehliadok Fashion Week a iných módnych prezentácií na celom svete. Viac informácií nájdete na: www.maybelline.com.

