Maybelline New York ogłasza wyznaczenie Josephine Skriver na globalną ambasadorkę

Josephine dołączy do robiącego duże wrażenie grona globalnych ambasadorek marki w świecie modelingu. Modelki przyczyniają się do nadawania charakteru marce, a jak do tej pory w gronie ambasadorek znalazły się Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu, Emily DiDonato, and Christy Turlington. W ramach współpracy z Maybelline New York Josephine będzie uczestniczyła w wydarzeniach związanych z marką na całym świecie.

– Dołączenie do rodziny Maybelline New York jest spełnieniem moich marzeń! Korzystam z produktów Maybelline od czasów nastoletnich – skomentowała Josephine. – Dużym wyróżnieniem jest dla mnie możliwość reprezentowania nie tylko marki Maybelline, ale także wszystkich dziewczyn, które korzystają z tych kosmetyków. One są naszą przyszłością. Są piękne i silne. To właśnie oznacza według mnie marka Maybelline. Z dumą będę reprezentować tak markę, jak i jej klientki – dodała modelka.

Josephine dorastała w Danii, a po raz pierwszy zaproponowano jej modeling, kiedy była na wakacjach w Nowym Jorku jako nastolatka. Kilka lat później w lutym 2011 r. historia zatoczyła koło i Josephine zadebiutowała w Nowym Jorku na tygodniu mody, prezentując kolekcje marek Calvin Klein i Rag & Bone. Tego samego roku pojawiła się także na pokazach w Mediolanie i Paryżu, chodząc po wybiegu dla marek Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent, a przede wszystkim biorąc udział w zamkniętym pokazie domu mody Prada.

Po tak spektakularnym rozpoczęciu kariery Josephine występowała w kampaniach dla marek takich, jak Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors i Tom Ford. Współpracowała z najlepszymi fotografami, w tym ze Stevenem Meiselem i Mikaelem Janssonem. Pojawiła się na łamach znanych czasopism, w tym American Vogue, Vogue Italia, Vogue Germany, V, Dazed, W i Interview. W 2013 r. Josephine po raz pierwszy wzięła udział w pokazie Victoria's Secret i następnie występowała w każdym kolejnym. W 2016 r. została aniołkiem marki Victoria's Secret.

– Niesamowicie cieszymy się z tego, że Josephine dołączy do naszej rodziny Maybelline – skomentował Leonardo Chavez, globalny prezes marki w Maybelline New York. – Pomysł na współpracę z Josephine pojawił się zupełnie naturalnie, bo jest ona tak bliska naszym klientom, a przy tym doda dynamizmu i świeżości naszej grupie ambasadorek. Modelka jest uosobieniem determinacji, odwagi, energii i siły, a przy tym łączy ją coś prawdziwego z Nowym Jorkiem, to marzenie o tym, aby odnieść tu sukces – dodał dyrektor.

Poza pracą w modelingu Josephine jest rzecznikiem praw mniejszości LGBTQ na całym świecie i współpracuje z organizacjami takimi, jak Family Equality Council i COLAGE oraz organizacją Keep A Child Alive, której praca skupia się na walce dzieci z wirusem HIV. Sama była wychowywana przez rodziców należących do mniejszości LGBTQ, dlatego też Josephine chce inspirować dzieci i przyszłe pokolenia rodzin LGBTQ przez swoją własną historię.

Josephine cieszy się z możliwości pracy z marką Maybelline New York już tej wiosny. Pojawi się w pierwszej kampanii marki podczas oficjalnego debiutu produktu Super Cushion 2-in-1 w maju 2018 r.

O Maybelline New York

Maybelline New York jest wiodącą marką kosmetyków na świecie dostępną w ponad 120 krajach. Przez połączenie technologicznie zaawansowanych składów produktów z doświadczeniem w trendach i nowojorskim charakterem marka Maybelline New York dąży do zapewnienia każdej kobiecie dostępu do innowacyjnych, przystępnych i bezproblemowych kosmetyków. Marka jest obecnie oficjalnym sponsorem makijażu na potrzeby nowojorskiego tygodnia mody i innych podobnych wydarzeń na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.maybelline.com.

