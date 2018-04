Josephine Skriver devient la nouvelle égérie mondiale de Maybelline New York

Josephine rejoint l'impressionnante liste des top-modèles qui ont contribué à façonner l'identité de la célèbre marque de beauté Maybelline New York, composée d'Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu, Emily DiDonato et Christy Turlington. Dans le cadre de son partenariat avec Maybelline New York, Josephine participera à des activités liées à la marque dans le monde entier.

« Faire partie de la famille Maybelline New York est un rêve devenu réalité ! J'utilise des cosmétiques Maybelline depuis que je suis petite fille », a déclaré Josephine. « C'est un honneur de représenter non seulement Maybelline, mais également toutes les filles qui portent du maquillage Maybelline, parce que ces jeunes filles incarnent l'avenir. Elles sont belles et fortes et c'est ce que Maybelline représente pour moi. Je ne pourrais pas être plus fière de les représenter et d'apporter ma contribution. »

Josephine a grandi au Danemark et s'est vue proposer pour la première fois de travailler dans le mannequinat lors d'un séjour à New York alors qu'elle était adolescente. Des années plus tard, en février 2011, Josephine bouclait la boucle et se retrouvait à New York pour sa première New York Fashion Week, défilant pour des créateurs comme Calvin Klein et Rag & Bone. La même année, elle est apparue dans des défilés à Milan et Paris, défilant pour Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent et le défilé très sélect de Prada.

Depuis le début de sa brillante carrière, Josephine est apparue dans des campagnes pour Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors et Tom Ford. Elle a travaillé avec des photographes de renom comme Steven Meisel et Mikael Jansson et a figuré dans des magazines comme American Vogue, Vogue Italia, Vogue Allemagne, V, Dazed, W et Interview. En 2013, Josephine a participé à son premier défilé de mode Victoria's Secret et, depuis lors, elle ne cesse de rayonner sur le podium lors du défilé annuel de la marque. En 2016, elle a reçu le titre très convoité d'ange de Victoria's Secret.

« Nous sommes plus que ravis d'accueillir Josephine au sein de la famille Maybelline », a déclaré Leonardo Chavez, président mondial de la marque Maybelline New York. « Ce partenariat avec Josephine allait de soi, car Josephine est une personne qui parle à nos clients du monde entier et c'est une nouvelle recrue pleine de dynamisme et de fraîcheur. Elle incarne la détermination, le courage, l'énergie et l'enthousiasme, tout en ayant un vrai lien avec New York et le rêve de réussir dans cette ville. »

Outre sa carrière de mannequin, Josephine est connue pour son engagement pour la défense des droits LGBTQ dans le monde et œuvre auprès d'organisations telles que Family Equality Council et COLAGE ainsi que Keep A Child Alive, qui aide les enfants dans leur lutte contre le VIH. Ayant été élevée par des parents LGBTQ, Josephine espère inspirer les enfants et toutes les futures générations de familles LGBTQ en partageant sa propre expérience.

Josephine a hâte de poursuivre son travail avec Maybelline New York au printemps. Elle apparaîtra dans sa première campagne pour la marque à l'occasion du lancement de son Super Cushion 2-in-1 en mai 2018.

À propos de Maybelline New York

Disponible dans plus de 120 pays, Maybelline New York est la marque de cosmétiques la plus vendue dans le monde. Alliant des formules technologiquement avancées, une grande expertise en matière de tendances et un esprit new-yorkais, Maybelline New York a pour mission de proposer des produits cosmétiques innovants, accessibles et faciles à utiliser à toutes les femmes. La marque est actuellement le sponsor officiel de la New York Fashion Week et d'autres semaines de la mode dans le monde. Pour plus d'informations, connectez-vous à www.maybelline.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/679560/Maybelline_New_York_Josephine_Skriver.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg

SOURCE Maybelline New York

