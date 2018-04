Maybelline New York anuncia Josephine Skriver como garota-propaganda

Josephine faz parte de um seleto grupo de garotas-propaganda globais que ajudaram a dar forma à identidade da icônica marca de beleza que é a Maybelline New York. Entre elas estão Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu, Emily DiDonato e Christy Turlington. Em parceria com a Maybelline New York, Josephine participará de atividades da marca em âmbito global.

"Fazer parte da família Maybelline New York é um sonho que se torna realidade", disse Josephine. "Uso a Maybelline desde pequena. É uma honra representar não só a Maybelline, mas todas as meninas que estão usando Maybelline, pois essas jovens são o futuro. Elas são poderosas e lindas, e é isso que a Maybelline significa na minha opinião. Eu não poderia estar mais orgulhosa de representá-las e fazer isso acontecer."

Josephine cresceu na Dinamarca. Ainda adolescente, em visita a Nova York, recebeu o primeiro convite para trabalhar como modelo. Anos depois, em fevereiro de 2011, a relação de Josephine com a maior metrópole americana se completou quando ela estreou na Semana de Moda de Nova York, desfilando para designers como Calvin Klein e Rag & Bone. No mesmo ano, ela participou de desfiles em Milão e Paris, trabalhando para as grifes Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent e, principalmente, em um desfile fechado da marca Prada.

Desde aquele bem-sucedido início de carreira, Josephine já participou de campanhas para marcas como Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors e Tom Ford. Também trabalhou com importantes fotógrafos, como Steven Meisel e Mikael Jansson. Entre os destaques na área editorial estão as versões americana, italiana e alemã da revista Vogue, além das publicações V, Dazed, W e Interview. Em 2013, Josephine participou pela primeira vez do Victoria's Secret Fashion Show. Desde então, sempre esteve presente no desfile anual da marca. Ela recebeu o cobiçado título de Victoria's Secret Angel em 2016.

"Estamos felizes demais por termos a Josephine na nossa família Maybelline", disse Leonardo Chavez, que é presidente de marca global da Maybelline New York. "Uma parceria com a Josephine foi algo completamente orgânico, pois ela tem um efeito sobre os nossos clientes globais e é um acréscimo dinâmico e inovador ao nosso grupo de talentos. Ela incorpora determinação, coragem, energia e garra, tendo também uma verdadeira conexão com Nova York e com o sonho de fazer acontecer nesta cidade."

Além de atuar como modelo, Josephine é conhecida por defender direitos LGBTQ em todo o mundo e está envolvida com organizações como Family Equality Council e COLAGE, além da instituição Keep A Child Alive, que tem foco em crianças com HIV. Criada por pais LGBTQ, a modelo deseja compartilhar a própria jornada a fim de servir de inspiração para crianças e para todas as gerações futuras de famílias LGBTQ.

Josephine está muito animada por continuar trabalhando com a Maybelline New York nesta estação. Ela participará da sua primeira campanha com a marca para o lançamento do Super Cushion 2-in-1 em maio de 2018.

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca número um de cosméticos em todo o mundo e está disponível em mais de 120 países. Combinando formulações tecnologicamente avançadas com expertise em tendências e o algo a mais da cidade de Nova York, a Maybelline New York tem como missão oferecer cosméticos inovadores, acessíveis e práticos para todas as mulheres. A marca é atualmente a patrocinadora oficial de maquiagens da Semana de Moda de Nova York e de outras semanas de moda pelo mundo todo. Para saber mais, visite www.maybelline.com.

