Maybelline New York lanza la máscara de pestañas Falsies Surreal Extensions con su primer avatar

Extiende la realidad de sus pestañas: Impacto surrealista. Tecnología surrealista. Pestañas surrealistas.

NUEVA YORK, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la marca de cosméticos líder en el mundo, amplía su gama de máscaras de pestañas más vendidas con el lanzamiento de un producto tan surrealista que sólo un avatar puede darle vida. La nueva máscara de pestañas Falsies Surreal Extensions se lanza con la ayuda de May, el primer avatar de Maybelline, que aparece junto a Gigi Hadid, embajadora global de Maybelline, en la próxima campaña que fusiona los mundos real y virtual.

"FALSIES SURREAL MASCARA FEATURING ITS FIRST-EVER AVATAR - May"

Con una duración de hasta 24 horas, la máscara de pestañas The Falsies Surreal Extensions proporciona una transformación visible de las pestañas. La tecnología híbrida de fibras largas y cortas y el cepillo helicoidal con cerdas largas y retorcidas extienden cada pestaña para conseguir un volumen extremo y unas pestañas visiblemente más largas hasta en un 36%. Hará que la gente se pregunte: "¿Sus pestañas son de verdad?".

Como el metaverso sigue siendo la nueva frontera de la interacción social, May es sólo el siguiente paso en el viaje de Maybelline para explorar el mundo virtual. El año pasado, Maybelline se asoció con Ready Player Me, la plataforma de avatares líder en el metaverso, para ofrecer cinco looks de maquillaje gratuitos creados por expertos que se pueden aplicar a tu avatar en cuestión de segundos.

"Cuando una máscara de pestañas ofrece una transformación tan surrealista como ésta, hace falta algo igual de surrealista para presentarla. Ahí es donde entra May. Estamos encantados de ampliar nuestro catálogo de Falsies con la ayuda de nuestro primer avatar, que da vida al look surrealista de extensión de pestañas del producto y a la tecnología de última generación de una forma divertida e inesperada", dijo Shivani Shah, vicepresidenta senior de Experiencia de Marca Global de Maybelline New York.

Además de la máscara de pestañas Falsies Surreal Extensions, May participará en el lanzamiento de productos y servicios virtuales, activaciones relacionadas con el metaverso y campañas de franquicias icónicas de maquillaje de alto rendimiento.

Contacto:

Francia Cooper, [email protected]

Julie Delazyn, [email protected]

Acerca de Maybelline New York

Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno del mundo, disponible en más de 120 países. La misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores y de alto rendimiento para todos, combinando fórmulas tecnológicamente avanzadas con la experiencia de las tendencias y la vanguardia de la ciudad de Nueva York. Maybelline New York presentó Brave Together en 2020, un programa a largo plazo dedicado a desestigmatizar la conversación en torno a la salud mental y a financiar iniciativas de salud mental dirigidas por organizaciones sin ánimo de lucro. La marca se ha comprometido a donar 10 millones de dólares a causas relacionadas con la salud mental con el objetivo de ayudar a un millón de personas a acceder a un apoyo individualizado crítico para 2025. Para más información: http://www.maybelline.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009851/Maybelline_Falsies_Surreal_Mascara.jpg

SOURCE Maybelline