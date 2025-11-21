Midea демонстрирует комплексную линейку устойчивых систем ОВКВ на выставке C&R 2025 в Мадриде

БЕРЛИН, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- С 18 по 20 ноября компания Midea Air Conditioning продемонстрировала надежный портфель устойчивых инноваций на C&R 2025, ведущей испанской выставке профессионалов в области кондиционирования, отопления, охлаждения и вентиляции. Сюда входит серия Midea R290, система ECOMASTER, портативный блок PortaSplit и модульное решение H-Pack, подчеркивающее лидерство в области энергоэффективности, природных хладагентов и интеллектуального управления климатом.

Серия R290 от Midea отражает философию бренда «GREEN VISION BLUE FUTURE». Признанная первым в мире предприятием по коммерциализации кондиционеров R290, компания Midea начала свой путь в 2010 году с пилотной производственной линии, финансируемой ООН. Сегодня компания управляет 12 передовыми производственными линиями с годовой производительностью 6,4 млн единиц. Решения R290 широко используются на мировых рынках, внося значительный вклад в сокращение выбросов углерода и влияя на международные стандарты экологически чистых хладагентов.

Опираясь на исследовательскую группу из более чем 10 000 инженеров и 42 пилотных лабораторий, Midea разработала матрицу продуктов полного спектра R290. Эти предложения охватывают жилые, коммерческие и промышленные приложения, отражая стратегическое видение компании, заключающееся в том, чтобы сделать зеленые технологии масштабируемыми и доступными.

Еще одной изюминкой стала ECOMASTER, энергосберегающая система с искусственным интеллектом (ИИ), которая оптимизирует производительность приборов Midea, особенно кондиционеров, для снижения энергопотребления. Постоянно контролируя условия в помещении и внешние погодные условия, ECOMASTER выполняет регулировки в режиме реального времени с допуском ±0,3°C. Это обеспечивает постоянный комфорт при оптимизации энергопотребления, достигая более 30% экономии энергии.

Интегрированная в такие модели, как Solstice и Solunar, система устанавливает новые стандарты эффективности. Solstice может похвастаться охлаждением A+++ и нагревом A++, в то время как Solunar обеспечивает охлаждение A++ и нагрев A+, что представляет собой следующее поколение интеллектуального, устойчивого кондиционирования воздуха.

Значительное внимание также привлек портативный кондиционер PortaSplit. Разработанный для высокой производительности и гибкости установки, ОН имеет рейтинг SEER 6,1 и рейтинг SCOP 4,0. Его дизайн подходит для широкийого спектра европейских типов окон, включая французские балконы, чердачные крыши и горизонтальные ползунки. Эта адаптивность делает его подходящим для широкого спектра стилей жилья, от современных квартир до исторических зданий. Демонстрации на стенде продемонстрировали его трехэтапный процесс установки без инструментов, который уже привел к сильному рыночному спросу и запуску продаж во Франции.

Также было продемонстрировано компактное решение для обогрева H-Pack, выбранное для галереи инноваций C&R в этом году, в которой освещаются хладагенты с низким ПГП, цифровое управление и принципы круговой экономики. Разработанный европейской командой исследований и разработок Midea, H-Pack использует экологически чистый хладагент R290 и устраняет необходимость во внешнем блоке. Его модульная конструкция, готовая к использованию в помещении, обеспечивает бесшовную совместимость с системами газовых котлов при одновременном упрощении установки и обслуживания. Сочетая эффективность, универсальность и компактную конструкцию, он обеспечивает экономически эффективный подход к современному отоплению. Живые демонстрации немецких экспертов еще раз продемонстрировали его удобную архитектуру и практические преимущества в реальных применениях.

Помимо инноваций в продуктах, компания Midea способствовала профессиональному взаимодействию посредством интерактивных семинаров, проводимых на протяжении всего мероприятия. Эти сессии способствовали техническому обмену и углублению сотрудничества в отрасли. Бренд расширил свое присутствие за пределы выставочного зала с помощью рекламных кампаний, в которых он участвует в двойном спонсорстве с «Манчестер Сити» и «Севильей» на Гран-Виа, Ферия-де-Мадрид и IFEMA, подчеркивая приверженность Midea увлеченности, вовлеченности сообщества и высокому качеству работы.

Midea продолжает продвигать свою миссию по продвижению интеллектуальной трансформации в жилых и промышленных средах. Ориентируясь на устойчивость и инновации, компания видит будущее, сформированное сотрудничеством человека и машины. Интегрируя промышленную робототехнику KUKA и технологии домашней автоматизации MIRA, Midea стремится переосмыслить эффективность и повысить человеческий опыт, предоставляя людям возможность стремиться к творчеству и прогрессу.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg