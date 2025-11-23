Midea demonstreert uitgebreide duurzame HVAC-lijn tijdens C&R 2025 in Madrid

BERLIJN, 23 november 2025 /PRNewswire/ -- Van 18 tot 20 november heeft Midea Air Conditioning een robuuste portfolio duurzame innovaties gepresenteerd tijdens C&R 2025, de toonaangevende Spaanse vakbeurs voor professionals op gebied van airconditioning, verwarming, koeling en ventilatie. Deze omvatten de R290-serie, het ECOMASTER-systeem, de PortaSplit draagbare unit en de modulaire H-Pack-oplossing van Midea, waarmee het bedrijf haar leiderschap op gebied van energie-efficiëntie, natuurlijke koudemiddelen en intelligente klimaatregeling benadrukt.

De R290-serie van Midea weerspiegelt de "GREEN VISION BLUE FUTURE"-filosofie van het merk. Midea, erkend als 's werelds eerste bedrijf dat R290-airconditioning op de markt bracht, begon hiermee in 2010 met een door de VN gefinancierde proefproductielijn. Op vandaag heeft het bedrijf 12 geavanceerde productielijnen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 6,4 miljoen stuks. De R290-oplossingen van het bedrijf zijn op grote schaal toegepast op wereldwijde markten. Ze hebben aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van koolstof en hebben de internationale normen voor milieuvriendelijke koelmiddelen beïnvloed.

Gesteund door een onderzoeksgroep van meer dan 10.000 ingenieurs en 42 proeflaboratoria, heeft Midea een R290-productmatrix met een volledig spectrum ontwikkeld. Dit aanbod omvat huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen en weerspiegelt de strategische visie van het bedrijf om groene technologie schaalbaar en toegankelijk te maken.

Een ander hoogtepunt was de ECOMASTER, een energiebesparend systeem op basis van artificiële intelligentie (AI) dat de prestaties van Midea-apparaten optimaliseert, met name airconditioners, om het energieverbruik te verlagen. Door continu de condities binnen en externe weerpatronen te controleren, voert ECOMASTER realtime aanpassingen uit met een tolerantie van ±0,3°C. Dit zorgt voor consistent comfort en optimaliseert tegelijk het energieverbruik, waardoor meer dan 30% energie wordt bespaard.

Het systeem is geïntegreerd in modellen zoals de Solstice en Solunar en zet nieuwe maatstaven op gebied van efficiëntie. Solstice heeft een A+++ koel- en A++ verwarmingsclassificatie, terwijl Solunar A+++ koel- en A+ verwarmingsprestaties behaalt. Beide vertegenwoordigen intelligente, duurzame airconditioning van de nieuwe generatie.

De PortaSplit draagbare airconditioner trok eveneens veel aandacht. Het is ontworpen voor hoge prestaties en een flexibele installatie en heeft een SEER-waarde van 6,1 en een SCOP-rating van 4,0. Het ontwerp is geschikt voor een grote verscheidenheid aan Europese raamtypes, waaronder Franse balkons, zolderdaken en horizontale schuiframen. Dit aanpassingsvermogen maakt het geschikt voor uiteenlopende woonstijlen, van moderne appartementen tot historische gebouwen. Demonstraties op de stand van het gereedschapsloze installatieproces in drie stappen heeft al geleid tot een sterke marktvraag en een uitverkochte lancering in Frankrijk.

Verder werd de H-Pack gedemonstreerd, een compacte verwarmingsoplossing die voor de C&R Innovation Gallery van dit jaar is geselecteerd, met aandacht voor koudemiddelen met een laag GWP, digitale regeling en de principes van circulaire economie. De H-Pack is ontwikkeld door het Europese R&D-team van Midea. Het maakt gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R290 en maakt een externe unit overbodig. Het modulaire ontwerp, dat klaar is voor gebruik binnenshuis, verzekert naadloze compatibiliteit met gasketelsystemen en vereenvoudigt de installatie en het onderhoud. De combinatie van efficiëntie, veelzijdigheid en een ruimtebesparende structuur zorgt voor een kostenefficiënte benadering van moderne verwarming. Live demonstraties door Duitse experts illustreerden verder de gebruiksvriendelijke architectuur en praktische voordelen in toepassingen uit de praktijk.

Naast productinnovatie stimuleerde Midea professionele betrokkenheid aan de hand van interactieve workshops die tijdens het evenement werden gehouden. Deze sessies bevorderden technische uitwisseling en verdiepten de samenwerking binnen de sector. Het merk breidde haar aanwezigheid uit tot buiten de beurshal door middel van promotiecampagnes met de dubbele sponsoring van Manchester City en Sevilla FC op Gran Vía, Feria de Madrid en IFEMA, waarmee Midea's toewijding aan passie, maatschappelijke betrokkenheid en uitmuntende prestaties werd benadrukt.

Midea blijft werken aan haar missie om intelligente transformatie in residentiële en industriële omgevingen te stimuleren. Gericht op duurzaamheid en innovatie, ziet het bedrijf een toekomst voor zich waarin mens en machine samenwerken. Door de integratie van KUKA industriële robotica en MIRA domotica-technologieën wil Midea efficiëntie herdefiniëren en de menselijke ervaring verbeteren, zodat mensen creativiteit en vooruitgang kunnen nastreven.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg