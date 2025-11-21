Midea predstavuje na veľtrhu C&R 2025 v Madride komplexný sortiment udržateľných systémov HVAC
News provided byMidea RAC Division
Nov 21, 2025, 13:13 ET
BERLÍN, 21. november 2025 /PRNewswire/ – Od 18. do 20. novembra predstavila spoločnosť Midea Air Conditioning na C&R 2025, poprednom španielskom veľtrhu pre profesionálov v oblasti klimatizácie, kúrenia, chladenia a vetrania, rozsiahle portfólio udržateľných inovácií. Jeho súčasťou je séria Midea R290, systém ECOMASTER, prenosná jednotka PortaSplit a modulárne riešenie H-Pack, ktoré zdôrazňujú vedúce postavenie spoločnosti v oblasti energetickej účinnosti, prírodných chladív a inteligentnej klimatizácie.
Séria R290 značky Midea odráža filozofiu značky „ZELENÁ VÍZIA, MODRÁ BUDÚCNOSŤ". Spoločnosť Midea, uznávaná ako prvá značka na svete, ktorá ako prvá uviedla na trh klimatizáciu s chladivom R290, začala svoju cestu v roku 2010, s pilotnou výrobnou linkou financovanou OSN. Spoločnosť dnes prevádzkuje 12 moderných výrobných liniek s ročnou výrobnou kapacitou 6,4 milióna kusov. Jej riešenia s chladivom R290 sa široko ujali na globálnych trhoch, čo významne prispieva k znižovaniu emisií uhlíka a ovplyvňuje medzinárodné normy pre ekologické chladivá.
S podporou výskumnej pracovnej sily viac ako 10 000 inžinierov a 42 pilotných laboratórií vyvinula spoločnosť Midea plnohodnotnú produktovú matricu R290. Tieto ponuky zahŕňajú produkty pre využitie v obytných, komerčných aj priemyselných priestoroch, čo odráža strategickú víziu spoločnosti, ktorou je škálovateľnosť a dostupnosť zelených technológií.
Ďalším lákadlom bol ECOMASTER, systém úspory energie s umelou inteligenciou (AI), ktorý optimalizuje výkon spotrebičov Midea, najmä klimatizácií, s cieľom znížiť spotrebu energie. ECOMASTER vykonáva úpravy v reálnom čase s toleranciou ±0,3 °C vďaka nepretržitému monitorovaniu vnútorných podmienok a vonkajších poveternostných podmienok. To zaisťuje priebežný komfort a zároveň optimalizuje spotrebu energie, čím sa dosahuje úspora energie viac ako 30 %.
Tento systém, integrovaný do modelov ako Solstice a Solunar, nastavuje nové štandardy v oblasti efektívnosti. Solstice sa môže pochváliť chladiacim výkonom A+++ a vykurovacím výkonom A+, zatiaľ čo Solunar dosahuje chladiaci výkon A++ a vykurovací výkon A+. Obidve predstavujú novú generáciu inteligentnej a udržateľnej klimatizácie.
Značnú pozornosť vzbudila aj prenosná klimatizácia PortaSplit. Je navrhnutá pre vysoký výkon a flexibilitu inštalácie, pričom sa vyznačuje hodnotením SEER 6,1 a SCOP 4,0. Jej dizajn je vhodný pre širokú škálu európskych typov okien vrátane francúzskych balkónov, podkrovných striech a horizontálnych posuvných okien. Vďaka tejto prispôsobivosti je vhodná pre rôzne typy štýlov bývania, od moderných bytov až po historické budovy. V stánku prebiehali ukážky trojkrokového procesu inštalácie bez použitia náradia, ktorý už si získal silný dopyt na trhu. Po uvedení vo Francúzsku bol produkt vypredaný.
Ďalej spoločnosť predstavila produkt H-Pack, kompaktné vykurovacie riešenie vybrané do tohtoročnej Galérie inovácií C&R, ktorá sa zameriava na chladivá s nízkym GWP, digitálne riadenie a princípy obehového hospodárstva. Jednotka H-Pack, ktorú navrhol európsky tím výskumu a vývoja spoločnosti Midea, využíva ekologické chladivo R290 a eliminuje potrebu externej jednotky. Jeho modulárny dizajn pripravený na použitie v interiéri zaisťuje jednoduchú kompatibilitu so systémami plynových kotlov a zároveň zjednodušuje inštaláciu a údržbu. Kombináciou účinnosti, všestrannosti a priestorovo úspornej konštrukcie ponúka cenovo výhodný prístup k modernému vykurovaniu. Živé ukážky nemeckých expertov ďalej ilustrovali jeho užívateľsky prívetivú architektúru a praktické výhody v reálnom využití.
Okrem produktových inovácií podporila Midea zapojenie profesionálov aj prostredníctvom interaktívnych workshopov, ktoré sa konali počas celého podujatia. Tieto stretnutia uľahčili technickú výmenu a prehĺbili spoluprácu v odvetví. Značka rozšírila svoje pôsobenie aj za hranicami výstavnej siene prostredníctvom propagačných kampaní, v ktorých sa podieľala na duálnom sponzorstve s Manchesterom City a Sevillou FC na Gran Vía, Feria de Madrid a IFEMA, čím zdôraznila oddanosť spoločnosti Midea vášni, angažovanosti v komunite a vysokej výkonnosti.
Spoločnosť Midea naďalej presadzuje svoje poslanie podporivať inteligentnú transformáciu v obytnom aj priemyselnom prostredí. So zameraním na udržateľnosť a inovácie si spoločnosť predstavuje budúcnosť formovanú spoluprácou človeka a stroja. Integráciou priemyselnej robotiky KUKA a technológií domácej automatizácie MIRA sa Midea snaží nájsť novú definíciu efektívnosti a zlepšiť ľudskú skúsenosť, čím umožňuje jednotlivcom usilovať sa o kreativitu a pokrok.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg
