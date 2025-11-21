Midea expose sa série complète de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation durables au salon C&R 2025 à Madrid

BERLIN, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 18 au 20 novembre, Midea Air Conditioning a présenté une solide gamme d'innovations durables au salon C&R 2025, la principale exposition commerciale d'Espagne destinée aux professionnels de la climatisation, du chauffage, du refroidissement et de la ventilation. Il s'agit notamment de la série R290, du système ECOMASTER, de l'unité portable PortaSplit et de la solution modulaire H-Pack de Midea, qui soulignent son leadership en matière d'efficacité énergétique, de réfrigérants naturels et de climatisation intelligente.

La série R290 de Midea reflète la philosophie de la marque, « GREEN VISION BLUE FUTURE » (« UNE VISION DE L'ÉCOLOGIE POUR UN AVENIR EN BLEU »). Reconnue comme la première entreprise du monde à commercialiser des systèmes de climatisation au R290, Midea s'est lancée dans l'aventure en 2010, avec une ligne de production pilote financée par l'ONU. Aujourd'hui, l'entreprise exploite 12 lignes de production de pointe, pour une capacité de production annuelle de 6,4 millions d'unités. Largement adoptées sur les marchés mondiaux, ses solutions au R290 contribuent de manière significative à la réduction des émissions de carbone et à l'élaboration des normes internationales relatives aux réfrigérants respectueux de l'environnement.

S'appuyant sur une force de recherche de plus de 10 000 ingénieurs et 42 laboratoires pilotes, Midea a mis au point une matrice complète de produits au R290. L'offre couvre les applications résidentielles, commerciales et industrielles pour illustrer la vision stratégique de l'entreprise : faire évoluer les technologies vertes et les rendre accessibles.

Également mis en vedette au salon, l'ECOMASTER est un système d'économie d'énergie basé sur l'intelligence artificielle qui optimise les performances des appareils Midea, en particulier des climatiseurs, afin de réduire la consommation d'énergie. En surveillant en permanence les conditions intérieures et la situation météorologique à l'extérieur, l'ECOMASTER procède à des ajustements en temps réel avec une tolérance de ± 0,3 °C. Cela assure un confort constant tout en optimisant la consommation d'énergie pour générer des économies d'énergie supérieures à 30 %.

Intégré dans des modèles tels que Solstice et Solunar, le système établit les nouvelles références de l'efficacité. Représentant tous deux la nouvelle génération de la climatisation intelligente et durable, Solstice affiche la note A+++ pour le refroidissement et A++ pour le chauffage, tandis que Solunar atteint des performances de niveau A++ pour le refroidissement et de niveau A+ pour le chauffage.

Le climatiseur portable PortaSplit a lui aussi beaucoup attiré l'attention. Conçu pour allier performances élevées et grande souplesse d'installation, il présente un taux SEER de 6,1 et un coefficient SCOP de 4,0. Sa conception s'adapte à un large éventail de types de fenêtres européennes : balcons à la française, toits mansardés et fenêtres coulissantes horizontales. Cette adaptabilité permet son utilisation dans les styles de logements les plus divers, des appartements modernes aux bâtiments patrimoniaux. Mis en évidence dans des démonstrations sur le stand, son processus d'installation en trois étapes et sans outil a déjà suscité une forte demande du marché, et même l'épuisement du stock de lancement en France.

A en outre été mis en avant le H-Pack, une solution de chauffage compacte sélectionnée pour la galerie des innovations du C&R de cette année, fondée sur les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG), la commande numérique et les principes de l'économie circulaire. Mis au point par l'équipe européenne de R & D de Midea, le H-Pack utilise le réfrigérant R290, qui est respectueux de l'environnement et rend toute unité externe superflue. Sa conception modulaire, pensée pour les espaces intérieurs, assure une compatibilité parfaite avec les systèmes de chaudières à gaz tout en simplifiant l'installation et la maintenance. Combinant efficacité, polyvalence et structure peu encombrante, le H-Pack représente une approche rentable du chauffage moderne. Des démonstrations en direct par des experts allemands ont encore illustré son architecture conviviale et ses avantages pratiques dans des applications concrètes.

Au-delà de la présentation de ses produits innovants, Midea a encouragé la participation des professionnels en organisant des ateliers interactifs tout au long de l'événement. Ces ateliers ont aidé à faciliter les échanges techniques et à approfondir la collaboration avec l'industrie. Midea a étendu sa présence au-delà du hall d'exposition grâce à des campagnes promotionnelles mettant en avant son double parrainage de Manchester City et du FC Séville sur la Gran Vía, à Feria de Madrid et à l'IFEMA, pour souligner l'attachement de la marque à la passion, à l'engagement au sein de la communauté et à l'excellence des performances.

Midea continue d'avancer dans sa mission de transformation intelligente des environnements résidentiels et industriels. En mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation, l'entreprise imagine déjà un avenir façonné par la collaboration entre l'humain et la machine. Grâce à l'intégration de la robotique industrielle de KUKA et des technologies domotiques de MIRA, Midea entend redéfinir l'efficacité et relever le niveau de l'expérience humaine, en donnant aux personnes les moyens de déployer leur créativité et de progresser.

