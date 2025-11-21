Midea prezentuje kompleksową ofertę zrównoważonych produktów i systemów HVAC na targach C&R 2025 w Madrycie

BERLIN, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach 18-20 listopada firma Midea Air Conditioning zaprezentowała bogatą ofertę zrównoważonych innowacji podczas C&R 2025, wiodących targów dla profesjonalistów z branży klimatyzacji, ogrzewania, chłodnictwa i wentylacji w Hiszpanii. Wśród nich znalazły się seria R290, system ECOMASTER, przenośne urządzenie PortaSplit oraz modułowe rozwiązanie H-Pack, podkreślające wiodącą pozycję firmy w zakresie efektywności energetycznej, naturalnych czynników chłodniczych i inteligentnej kontroli warunków klimatycznych.

Seria R290 firmy Midea odzwierciedla filozofię marki „GREEN VISION BLUE FUTURE" (zielona wizja, błękitna przyszłość). Firma Midea, która jako pierwsza na świecie wprowadziła na rynek klimatyzatory R290, rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku od pilotażowej linii produkcyjnej finansowanej przez ONZ. Obecnie firma posiada 12 zaawansowanych linii produkcyjnych o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 6,4 miliona sztuk. Rozwiązania R290 firmy Midea są szeroko stosowane na rynkach światowych, przyczyniając się w znacznym stopniu do redukcji emisji dwutlenku węgla i wywierając wpływ na międzynarodowe normy dotyczące ekologicznych czynników chłodniczych.

Wspierana przez zespół badawczy składający się z ponad 10 000 inżynierów i 42 laboratoriów testowych firma Midea stworzyła pełną gamę produktów R290. Urządzenia te znajdują zastosowanie w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym, co odzwierciedla strategiczną wizję firmy, zgodnie z którą ekologiczne technologie powinny być skalowalne i dostępne.

Inną atrakcją był ECOMASTER, system oszczędzania energii oparty na sztucznej inteligencji, który optymalizuje wydajność urządzeń Midea, w szczególności klimatyzatorów, w celu zmniejszenia zużycia energii. Dzięki ciągłemu monitorowaniu warunków panujących w pomieszczeniach i zewnętrznych warunków pogodowych, ECOMASTER dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym z tolerancją ±0,3°C. Zapewnia to stały komfort przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii, osiągając ponad 30% oszczędności energii.

Zintegrowany z modelami takimi jak Solstice i Solunar, system ten wyznacza nowe standardy wydajności. Solstice może pochwalić się klasą energetyczną A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania, natomiast Solunar osiąga klasę A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania. Oba modele reprezentują nową generację inteligentnych, zrównoważonych klimatyzatorów.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również przenośny klimatyzator PortaSplit. Urządzenie, zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i elastyczności instalacji, może pochwalić się współczynnikiem SEER na poziomie 6,1 oraz współczynnikiem SCOP wynoszącym 4,0. Jego konstrukcja pozwala na montaż w różnego rodzaju oknach europejskich, w tym balkonach francuskich, oknach dachowych i oknach przesuwnych. Dzięki tej elastyczności urządzenie nadaje się do zastosowania w różnego rodzaju budynkach mieszkalnych, od nowoczesnych apartamentów po zabytkowe budynki. Prezentacje na stoisku pokazały, że instalacja nie wymaga użycia narzędzi i przebiega w trzech krokach, co już wywołało duży popyt na rynku i doprowadziło do wyprzedania całego zapasu we Francji.

Zaprezentowano również H-Pack, kompaktowe rozwiązanie grzewcze wybrane do tegorocznej Galerii Innowacji C&R, która skupia się na czynnikach chłodniczych o niskim współczynniku GWP, sterowaniu cyfrowym i zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. H-Pack, zaprojektowany przez europejski zespół badawczo-rozwojowy firmy Midea, wykorzystuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290 i eliminuje potrzebę stosowania jednostki zewnętrznej. Jego modułowa konstrukcja, gotowa do montażu wewnątrz pomieszczeń, zapewnia płynną kompatybilność z systemami kotłów gazowych, jednocześnie upraszczając instalację i konserwację. Łącząc wydajność, wszechstronność i konstrukcję pozwalającą na oszczędność miejsca, urządzenie to stanowi ekonomiczne rozwiązanie w zakresie nowoczesnego ogrzewania. Podczas pokazów na żywo przeprowadzonych przez niemieckich ekspertów udało się dodatkowo zaprezentować jego przyjazną dla użytkownika architekturę i praktyczne zalety w rzeczywistych zastosowaniach.

Oprócz innowacji produktowych firma Midea promowała profesjonalne zaangażowanie poprzez interaktywne warsztaty organizowane podczas całego wydarzenia. Sesje te ułatwiły wymianę wiedzy technicznej i pogłębiły współpracę branżową. Marka zaznaczyła swoją obecność również poza halą wystawową prowadząc kampanie promocyjne związane z podwójnym sponsoringiem klubów Manchester City i Sevilla FC na Gran Vía, Feria de Madrid i IFEMA, podkreślając swoje przywiązanie do pasji, zaangażowania społecznego i doskonałości w działaniu.

Midea konsekwentnie realizuje swoją misję wprowadzania inteligentnych zmian w środowiskach mieszkalnych i przemysłowych. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach, firma wyobraża sobie przyszłość kształtowaną poprzez współpracę między człowiekiem a maszyną. Dzięki integracji robotyki przemysłowej KUKA i technologii automatyki domowej MIRA, Midea zamierza na nowo zdefiniować wydajność i podnieść jakość życia, dając ludziom możliwość rozwijania kreatywności i dążenia do postępu.

Film - https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg