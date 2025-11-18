Model Raccoon 2 SE od RoboUP prekonal na Kickstarteri 400 predaných kusov - Najväčšia ponuka Black Friday je otvorená
Nov 18, 2025, 23:21 ET
SHENZHEN, Čína, 19. novembra 2025 /PRNewswire/ – Najnovšia robotická kosačka na trávu od spoločnosti RoboUP, Raccoon 2 SE, naďalej zaznamenáva úspechy na Kickstarteri a v prvých 3 dňoch od uvedenia na trh prekonala 400 podporených kusov. Raccoon 2 SE, vyrobený špeciálne pre malé záhrady, ponúka jednoduché, cenovo dostupné a spoľahlivé riešenie pre zaneprázdnených majiteľov domov. Na oslavu tohto míľnika spoločnosť RoboUP oficiálne spustila akciu Dvojitá zľava na Black Friday, v ktorej ponúka najväčšiu zľavu roka. Podporovatelia teraz môžu získať Raccoon 2 SE s garážou navyše a 2 sadami čepelí (celkom 18 čepelí), to všetko za bezkonkurenčnú cenu.
S rastúcim záujmom tím odpovedal na niektoré z najčastejšie kladených otázok komunity:
Otázka: Kosačka je dimenzovaná na 500 m², ale môj trávnik má 600 m². Bude napriek tomu kosiť efektívne?
Odpoveď: Áno. Raccoon 2 SE síce odporúčame pre trávniky do 500 m², ale dokáže kosiť aj plochy do 600 m². Pri trávnikoch s rozlohou nad 600 m² je kosenie stále možné, hoci môže byť znížená efektívnosť.
Otázka: Kam všade tovar posielate a aké sú poplatky za doručenie?
Odpoveď: Zasielame do USA, Veľkej Británie a EÚ, pričom všetky prepravné a colné poplatky pre podporovateľov sú plne hradené.
Otázka: Začne sa čoskoro sériová výroba?
Odpoveď: Áno. Keďže cieľ našej kampane na Kickstarteri sme dosiahli do 5 minút, sériová výroba je už naplánovaná na január. Všetci podporovatelia dostanú svoje produkty pred novou sezónou kosenia. Výroba bude prebiehať v priestoroch spoločnosti Topband v Huizhou, ktoré sú vybavené 178 výrobnými linkami s ročnou produkciou 981 miliónov dolárov a výrobnou kapacitou 185,81 milióna kusov ročne. Máme tak zaistenú vysokú efektivitu a prísnu kontrolu kvality.
Otázka: Ako funguje príslušenstvo?
Odpoveď: Garáž: Chráni kosačku v exteriéri a predlžuje jej životnosť.
Pozemné kolíky: Označujú hranice alebo vytvoria zakázané zóny, ak sú hranice nejasné.
Vymeniteľné predné kolesá: Zachovajú plynulú prevádzku aj po dlhodobom používaní.
Čepele: Pre dôsledné a bezpečné sekanie vymeňte čepele, ak sú opotrebované.
Signálne majáky: Umožnia automatické mapovanie viacerých zón.
Návody sú k dispozícii na kanáli YouTube RoboUP.
Pre mnohých majiteľov malých záhrad nie je síce kosenie to najťažšie, ale ušetrený čas je na nezaplatenie. Ak vám kosačka na trávu s jednoduchým nastavením, automatickým mapovaním, kosením a dobíjaním, ktorá sa zároveň vyhýba prekážkam pomocou AI, dá sa ovládať aplikáciou a umožňuje flexibilné plánovanie, môže vrátiť voľné víkendy, prečo si ju nekúpiť teraz so zľavou takmer 50 % počas Black Friday? Každý si zaslúži voľnejší a príjemnejší život vonku.
