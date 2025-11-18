Raccoon 2 SE von RoboUP übertrifft 400 Einheiten auf Kickstarter - das beste Black-Friday-Angebot geht live

SHENZHEN, China, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- RoboUPs neuester Roboter-Rasenmäher, der Raccoon 2 SE, gewinnt auf Kickstarter weiterhin stark an Fahrt und übertrifft die Marke von 400 unterstützten Einheiten innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Start. Der Raccoon 2 SE wurde speziell für kleine Gärten entwickelt und bietet eine einfache, erschwingliche und zuverlässige Lösung für viel beschäftigte Hausbesitzer. Um diesen Meilenstein zu feiern, hat RoboUP offiziell seinen Black Friday Double Deal gestartet, der den größten Rabatt des Jahres bietet. Unterstützer können sich jetzt den Raccoon 2 SE mit einer zusätzlichen Garage und 2 Klingensätzen (insgesamt 18 Klingen) sichern – und das zu einem unschlagbaren Preis.

Da das Interesse weiter steigt, hat das Team einige der am häufigsten gestellten Fragen aus der Community beantwortet:

F: Der Mäher ist für 500 m² ausgelegt, aber meine Rasenfläche ist 600 m² groß. Kann er dennoch effektiv mähen?

A: Ja. Wir empfehlen den Raccoon 2 SE für Rasenflächen von bis zu 500 m². Er kann aber auch auf Flächen von bis zu 600 m² eingesetzt werden. Bei Rasenflächen von mehr als 600 m² ist das Mähen zwar immer noch möglich, aber die Effizienz kann sich verringern.

F: Wohin liefern Sie, und wie hoch sind die Versandkosten?

A: Wir versenden in die USA, nach Großbritannien und in die EU. Für Unterstützer werden die Versandkosten und Zollgebühren vollständig übernommen.

F: Wird die Massenproduktion bald starten?

A: Ja. Da wir das Ziel unserer Kickstarter-Kampagne innerhalb von 5 Minuten erreicht haben, ist die Massenproduktion bereits für Januar geplant. Alle Unterstützer werden ihre Geräte vor der neuen Mähsaison erhalten. Die Herstellung erfolgt am Topband-Standort in Huizhou, der über 178 Produktionslinien verfügt. Er liefert einen Produktionswert von 981 Millionen US-Dollar und eine Produktionskapazität von 185,81 Millionen Einheiten pro Jahr liefert und gewährleistet eine hohe Effizienz und rigorose Qualitätskontrolle.

F: Wie funktioniert das Zubehör?

A: Garage: Schützt den Rasenmäher im Freien und verlängert seine Lebensdauer.

Bodenmarkierungen: Legen Sie Grenzen fest oder schaffen Sie No-Go-Zonen, wenn die Grenzen unklar sind.

Auswechselbare Vorderräder: Reibungsloser Betrieb auch nach längerem Gebrauch.

Klingen: Ersetzen Sie verschlissene Klingen für gleichmäßiges, sicheres Schneiden.

Beacons: Aktivieren Sie das automatische Multizonen-Mapping.

Tutorials sind auf dem YouTube-Kanal von RoboUP verfügbar.

Für viele Besitzer kleiner Gärten ist das Rasenmähen nicht die schwierigste Aufgabe, aber ihre Zeit ist kostbar. Wenn ein Rasenmäher mit unkomplizierter Einrichtung, automatischem Mapping, Mähen und Aufladen, KI-Hindernisvermeidung, App-Steuerung und flexibler Zeitplanung Ihnen Ihre Wochenenden zurückgeben kann, warum nicht jetzt einen kaufen? Zum Black Friday sparen Sie fast 50 % gegenüber dem Normalpreis! Jeder verdient ein entspannteres und angenehmeres Leben im Freien.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg