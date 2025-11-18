Model Raccoon 2 SE firmy RoboUP przekroczył liczbę 400 egzemplarzy na Kickstarterze - wystartowała największa oferta na Black Friday

HENZHEN (Chiny) , 18 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Najnowsza kosiarka robotyczna firmy RoboUP, model Raccoon 2 SE, nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformie Kickstarter, gdzie w ciągu pierwszych trzech dni od premiery udało się zdobyć wsparcie dla ponad 400 egzemplarzy. Model Raccoon 2 SE, zaprojektowany specjalnie z myślą o małych ogrodach, to proste, niedrogie i niezawodne rozwiązanie dla zapracowanych właścicieli domów. Aby uczcić osiągnięcie tego kamienia milowego, firma RoboUP oficjalnie wystartowała z ofertą Black Friday Double Deal, oferując najwyższy rabat w roku. Osoby wspierające projekt mogą teraz otrzymać model Raccoon 2 SE z dodatkowym garażem i 2 zestawami ostrzy (łącznie 18 ostrzy) w bezkonkurencyjnej cenie.

W związku ze wzrostem zainteresowania zespół odpowiedział na niektóre pytania najczęściej zadawane przez społeczność:

P: Kosiarka jest przeznaczona do koszenia powierzchni 500 m2, ale mój trawnik ma powierzchnię 600 m2. Czy mimo to koszenie będzie skuteczne?

O: Tak. Model Raccoon 2 SE jest zalecany do trawników o powierzchni do 500 m2, ale może pracować na obszarach o powierzchni do 600 m2. W przypadku trawników o powierzchni powyżej 600 m2 koszenie jest nadal możliwe, ale wydajność może być zmniejszona.

P: Do jakich krajów realizujecie wysyłki i jakie są opłaty?

O: Realizujemy wysyłki do USA, Wielkiej Brytanii i UE, a wszystkie opłaty za wysyłkę i cło w całości pokrywają osoby wspierające projekt.

P: Czy wkrótce rozpocznie się masowa produkcja?

O: Tak. Ponieważ osiągnęliśmy cel naszej kampanii na Kickstarterze w ciągu 5 minut, masowa produkcja jest już zaplanowana na styczeń. Wszystkie osoby wspierające projekt otrzymają swoje urządzenia przed nowym sezonem koszenia. Produkcja będzie odbywać się w zakładach Topband w Huizhou, wyposażonych w 178 linii produkcyjnych, o rocznej wartości produkcji wynoszącej 981 mln dolarów i zdolności produkcyjnej wynoszącej 185,81 mln sztuk rocznie, co zapewnia wysoką wydajność i ścisłą kontrolę jakości.

P: Jak działają akcesoria?

O: Garaż: chroni kosiarkę na zewnątrz i wydłuża jej żywotność.

Paliki: wyznaczają granice lub tworzą strefy zakazu wjazdu, gdy linie brzegowe są niejasne.

Wymienne przednie koła: zapewniają płynną pracę po długotrwałym użytkowaniu.

Ostrza: wymień zużyte ostrza, aby zapewnić równomierne i bezpieczne koszenie.

Sygnały nawigacyjne: umożliwiają automatyczne mapowanie wielu stref.

Samouczki są dostępne na kanale RoboUP w serwisie YouTube.

Dla wielu właścicieli małych ogrodów koszenie trawnika nie jest najtrudniejszym zadaniem, ale czas jest bezcenny. Jeśli kosiarka z łatwą konfiguracją, automatycznym mapowaniem, koszeniem i ładowaniem, sztuczną inteligencją omijającą przeszkody, sterowaniem za pomocą aplikacji i elastycznym harmonogramem może sprawić, że znów będziesz mieć wolne weekendy, dlaczego nie kupić jej teraz w ramach oferty Black Friday z blisko 50% rabatem? Każdy zasługuje na to, aby czas spędzany na świeżym powietrzu był bardziej relaksujący i przyjemny.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg