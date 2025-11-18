RoboUP Raccoon 2 SE překonal na Kickstarteru 400 kusů -- největší nabídka Black Friday je nyní k dispozici
Nov 18, 2025, 13:01 ET
ŠEN-ČEN, Čína , 18. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Nejnovější robotická sekačka na trávu od RoboUP, Raccoon 2 SE, pokračuje v silném růstu na Kickstarteru a během prvních 3 dnů od uvedení na trh překonala 400 prodaných kusů. Raccoon 2 SE, navržený speciálně pro malé zahrady, nabízí jednoduché, cenově dostupné a spolehlivé řešení pro zaneprázdněné majitele domů. Na oslavu tohoto milníku společnost RoboUP oficiálně spustila svou akci Black Friday Double Deal, která přináší největší slevu roku. Zákazníci si nyní mohou zajistit Raccoon 2 SE navíc s garáží a dvěma sadami nožů (celkem 18 nožů), a to vše za bezkonkurenční cenu.
Vzhledem k rostoucímu zájmu se tým zabýval některými z nejčastěji kladených otázek od zákazníků:
Otázka: Sekačka je určena pro plochu 500 m², ale můj trávník má 600 m². Může i tak efektivně sekat?
Odpověď: Ano. Doporučujeme Raccoon 2 SE pro trávníky do 500 m², ale může pracovat i na plochách do 600 m². U trávníků větších než 600 m² je sekání stále možné, ale účinnost může být snížena.
Otázka: Kam zasíláte zboží a jaké jsou poplatky?
Odpověď: Zasíláme do USA, Velké Británie a EU, přičemž všechny přepravní a celní poplatky jsou zájemcům hrazeny.
Otázka: Zahájí se brzy sériová výroba?
Odpověď: Ano. Jelikož jsme dosáhli cíle naší kampaně na Kickstarteru už za pět minut, sériová výroba je již naplánována na leden. Všichni zájemci obdrží své jednotky před začátkem nové sezóny sekání trávy. Výroba bude probíhat v závodech Topbandu v Chuej-čou, které jsou vybaveny 178 výrobními linkami, mají roční produkci v hodnotě 981 milionů dolarů a výrobní kapacitu 185,81 milionů jednotek ročně, což zajišťuje vysokou účinnost a přísnou kontrolu kvality.
Otázka: Jak funguje příslušenství?
Odpověď: Garáž: chrání sekačku venku a prodlužuje její životnost.
Zemní kolíky: Vymezují hranice nebo vytvářejí zakázané zóny, když nejsou hranice jasné.
Vyměnitelná přední kola: Udržují hladký chod i po dlouhodobém používání.
Nože: Vyměňte opotřebované nože pro důkladné a bezpečné sekání.
Majáky: Umožňují automatické mapování více zón.
Návody jsou k dispozici na kanálu RoboUP YouTube.
Pro mnoho majitelů malých zahrad není sekání trávy nejtěžším úkolem, ale čas je k nezaplacení. Pokud vám sekačka na trávu s jednoduchým nastavením, automatickým mapováním, sekáním a dobíjením, umělou inteligencí pro vyhýbání se překážkám, ovládáním přes aplikaci a flexibilním plánováním může vrátit vaše víkendy, proč si ji nekoupit hned teď s téměř padesátiprocentní slevou během Black Friday? Každý si zaslouží uvolněnější a příjemnější život venku.
