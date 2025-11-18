RoboUP Raccoon 2 SE překonal na Kickstarteru 400 kusů -- největší nabídka Black Friday je nyní k dispozici

News provided by

RoboUp

Nov 18, 2025, 13:01 ET

ŠEN-ČEN, Čína  , 18. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Nejnovější robotická sekačka na trávu od RoboUP, Raccoon 2 SE, pokračuje v silném růstu na Kickstarteru a během prvních 3 dnů od uvedení na trh překonala 400 prodaných kusů. Raccoon 2 SE, navržený speciálně pro malé zahrady, nabízí jednoduché, cenově dostupné a spolehlivé řešení pro zaneprázdněné majitele domů. Na oslavu tohoto milníku společnost RoboUP oficiálně spustila svou akci Black Friday Double Deal, která přináší největší slevu roku. Zákazníci si nyní mohou zajistit Raccoon 2 SE navíc s garáží a dvěma sadami nožů (celkem 18 nožů), a to vše za bezkonkurenční cenu.

Vzhledem k rostoucímu zájmu se tým zabýval některými z nejčastěji kladených otázek od zákazníků:

Otázka: Sekačka je určena pro plochu 500 m², ale můj trávník má 600 m². Může i tak efektivně sekat?

Odpověď: Ano. Doporučujeme Raccoon 2 SE pro trávníky do 500 m², ale může pracovat i na plochách do 600 m². U trávníků větších než 600 m² je sekání stále možné, ale účinnost může být snížena.

Otázka: Kam zasíláte zboží a jaké jsou poplatky?

Odpověď: Zasíláme do USA, Velké Británie a EU, přičemž všechny přepravní a celní poplatky jsou zájemcům hrazeny.

Otázka: Zahájí se brzy sériová výroba?

Odpověď: Ano. Jelikož jsme dosáhli cíle naší kampaně na Kickstarteru už za pět minut, sériová výroba je již naplánována na leden. Všichni zájemci obdrží své jednotky před začátkem nové sezóny sekání trávy. Výroba bude probíhat v závodech Topbandu v Chuej-čou, které jsou vybaveny 178 výrobními linkami, mají roční produkci v hodnotě 981 milionů dolarů a výrobní kapacitu 185,81 milionů jednotek ročně, což zajišťuje vysokou účinnost a přísnou kontrolu kvality.

Otázka: Jak funguje příslušenství?

Odpověď: Garáž: chrání sekačku venku a prodlužuje její životnost.

Zemní kolíky: Vymezují hranice nebo vytvářejí zakázané zóny, když nejsou hranice jasné.

Vyměnitelná přední kola: Udržují hladký chod i po dlouhodobém používání.

Nože: Vyměňte opotřebované nože pro důkladné a bezpečné sekání.

Majáky: Umožňují automatické mapování více zón.

Návody jsou k dispozici na kanálu RoboUP YouTube.

Pro mnoho majitelů malých zahrad není sekání trávy nejtěžším úkolem, ale čas je k nezaplacení. Pokud vám sekačka na trávu s jednoduchým nastavením, automatickým mapováním, sekáním a dobíjením, umělou inteligencí pro vyhýbání se překážkám, ovládáním přes aplikaci a flexibilním plánováním může vrátit vaše víkendy, proč si ji nekoupit hned teď s téměř padesátiprocentní slevou během Black Friday? Každý si zaslouží uvolněnější a příjemnější život venku.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

El Raccoon 2 SE de RoboUP supera las 400 unidades vendidas en Kickstarter

El Raccoon 2 SE de RoboUP supera las 400 unidades vendidas en Kickstarter

El nuevo robot cortacésped de RoboUP, el Raccoon 2 SE, sigue cosechando un gran éxito en Kickstarter, superando las 400 unidades financiadas en los...
Model Raccoon 2 SE firmy RoboUP przekroczył liczbę 400 egzemplarzy na Kickstarterze - wystartowała największa oferta na Black Friday

Model Raccoon 2 SE firmy RoboUP przekroczył liczbę 400 egzemplarzy na Kickstarterze - wystartowała największa oferta na Black Friday

Najnowsza kosiarka robotyczna firmy RoboUP, model Raccoon 2 SE, nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformie Kickstarter, gdzie w ciągu...
More Releases From This Source

Explore

Household Products

Household Products

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics