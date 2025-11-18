RoboUP Raccoon 2 SE превосходит 400 единиц на Kickstarter -- самое крупное предложение «черной пятницы»

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 19 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Новейшая роботизированная газонокосилка RoboUP Raccoon 2 SE продолжает набирать обороты на Kickstarter, превысив отметку в 400 единиц в течение первых 3 дней после запуска. Предназначенная для небольших садов, газонокосилка Raccoon 2 SE предлагает простое, доступное и надежное решение для занятых домовладельцев. Чтобы отпраздновать эту веху, RoboUP официально представилдвойное предложение «черной пятницы», предоставив самую большую скидку в году. Спонсоры теперь могут зарезервировать Raccoon 2 SE дополнительным гаражом и 2 комплектами лезвий (всего 18 лезвий) по непревзойденной цене.

По мере роста интереса команда ответила на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов сообщества:

В: Косилка рассчитана на 500 м², но мой газон составляет 600 м². Может ли она по-прежнему эффективно косить?

О: Да. Мы рекомендуем Raccoon 2 SE для газонов площадью до 500 м², но косилка может работать на участках площадью до 600 м². Для газонов площадью более 600 м² скашивание тоже возможно, но эффективность может быть снижена.

В: Куда вы доставляете, и каковы тарифы?

О: Мы отправляем в США, Великобританию и ЕС со всеми транспортными и таможенными сборами, полностью покрываемыми для спонсоров.

В: Скоро ли начнется массовое производство?

О: Да. Поскольку мы достигли цели кампании на Kickstarter в течение 5 минут, массовое производство уже запланировано на январь. Все спонсоры получат свои заказы до начала нового сезона кошения. Производство будет осуществляться на мощностях Topband в Хуэйчжоу, оснащенных 178 производственными линиями, с годовой стоимостью производства 981 млн долларов и производственной мощностью 185,81 млн единиц в год, что обеспечивает высокую эффективность и строгий контроль качества.

В: Как работают аксессуары?

О: Гараж: защищает газонокосилку на открытом воздухе и продлевает срок ее службы.

Колышки: определяют границы или создают запретные зоны, когда края нечеткие.

Сменные передние колеса: поддерживают бесперебойную работу после длительного использования.

Лезвия: заменяют изношенные лезвия для последовательной и безопасной резки.

Маячки: обеспечивают автоматическое многозонное отображение.

Обучающие материалы доступны на YouTube-канале RoboUP.

Для многих владельцев небольших садов косить не самая сложная задача, но время бесценно. Если газонокосилка с простой настройкой, автоматическим отображением, скашиванием и подзарядкой, искусственным интеллектом, контролем приложений и гибким расписанием может вернуть вам ваши выходные, почему бы не купить ее сейчас со скидкой почти 50% во время «черной пятницы»? Каждый заслуживает более расслабленной и приятной жизни на свежем воздухе.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg