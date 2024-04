Navštívte expozíciu heterojunkcie značky Huasun v Abú Zabí: Svetlo pre budúcnosť solárnej energie

ABÚ ZABÍ, SAE, 2. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Posun smerom k zelenej slnečnej energii, všeobecne uznávanej ako najvýznamnejší zdroj energie pre súčasnosť aj budúcnosť, je kľúčový pri vytváraní krajiny s nulovými emisiami uhlíka pre celé ľudstvo. Keďže sa solárny priemysel snaží vyrábať energiu efektívnejšie, s nižšími nákladmi a ekologickejšie, inovácia sa stáva jeho hnacou silou.

Huasun Energy's Heterojunction Tour in Abu Dhabi 2024

Technológia heterojunkcie (HJT) si ako kľúčová inovácia získala širokú pozornosť v rámci odvetvia vďaka svojmu výnimočnému výkonu vo fotovoltaických systémoch. S atribútmi, ako je ultravysoká účinnosť, spoľahlivosť, nákladová efektívnosť a vysoká energetická výťažnosť, HJT mení pravidlá hry na trhu. Spoločnosť Huasun Energy, najväčší svetový výrobca HJT, je hrdá na to, že stojí na čele vývoja a komercializácie tejto špičkovej technológie.

Aby spoločnosť Huasun predviedla svoju špičkovú technológiu HJT a najmodernejšie produkty HJT – pozostávajúce z doštičiek, článkov a modulov – vhodné pre rôzne fotovoltaické využitie vrátane rozsiahlych verejných, komerčných a priemyselných, obytných, pobrežných a vertikálnych inštalácií, bude vystavovať na nadchádzajúcom svetovom energetickom samite World Future Energy Summit (WFES) v Abú Zabí od 16. do 18. apríla na stánku 6420. V rámci veľtrhu odhalí Huasun 18. apríla svoj úplne nový heterojunkčný modul nulovej zbernice (0BB) prvýkrát mimo Číny, spolu so sériou podnetných prezentácií, prípadových štúdií a exkluzívnej slávnostnej večere.

Vďaka špičkovému teplotnému koeficientu -0,24 % vynikajú produkty Huasun HJT energetickým výnosom, najmä v horúcich klimatických podmienkach. Empirické prípadové štúdie ukazujú, že solárne moduly s heterojunkciou generujú v horúcom prostredí viac elektriny v porovnaní s modulmi s technológiou TOPCon. Počas tejto prehliadky v Abú Zabí plánuje Huasun predviesť vrchol inovácií HJT a dodávať špičkové produkty do regiónu Stredného východu.

Ak sa chcete zúčastniť na podujatí, kliknite sem

Program v skratke – Huasun Heterojunction Tour Abu Dhabi 2024

15. apríla @ Solar Energy Storage Future MENA Summit

– Jacky Chan, riaditeľ zámorského predaja KA a vývoja projektov Huasun Energy, sa podelí o poznatky o výnimočnom výkone špičkovej heterojunkčnej solárnej technológie v rôznych fotovoltických aplikáciách a jej úlohe pri napredovaní smerom k svetu s nulovými emisiami uhlíka.

16. – 18. apríla @ World Future Energy Summit, ADNEC

stánok Huasun č. 6420

– Prezentácie – Technológia a aplikácia HJT na trhu

– Slávnostné podpisovanie partnerstiev

– Uvedenie časopisu PV Huasun Special Edition – prvá publikácia v odvetví, ktorá vysvetľuje technológiu, trhy a aplikácie HJT

– Priebežné zábavné podujatia: jedlo a nápoje, recepčná v maske pandy, fotografovanie, úžasné tradičné čínske darčeky...

18. apríla popoludní @ Abu Dhabi

Huasun HJT Exkluzívny workshop a galavečer (v spolupráci s Nextracker)

– Prezentácie- HJT Empirická analýza; Trend a analýza fotovoltaického trhu; Heterojunkcia a inteligentné solárne sledovače; Prípadová štúdia – Najväčší solárny park HJT na svete

– Huasun HJT 0BB Slávnostné odhalenie nového produktu

Viac aktuálnych informácií od spoločnosti Huasun nájdete na LinkedIn „Huasun HJT".

O spoločnosti Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) je popredný technologický inovačný podnik, ktorý sa špecializuje na výskum a vývoj, ako aj rozsiahlu výrobu solárnych doštičiek, článkov a modulov s mimoriadne vysokou účinnosťou heterojunkcie kremíka typu n (HJT). Spoločnosť Huasun, uznávaná ako priekopník odvetvia technológie HJT v Číne, už dodala viac ako 4 GW výrobkov HJT do viac ako 40 krajín po celom svete. Huasun má v súčasnosti kapacitu vysoko účinných produktov HJT 20 GW, takže je najväčším výrobcom HJT na svete. Spoločnosť plánuje dosiahnuť do konca roka 2025 kapacitu HJT vo výške 40 GW.

Webová stránka: www.huasunsolar.com

E-mail: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2375964/Huasun_Energy_s_Heterojunction_Tour_Abu_Dhabi_2024.jpg