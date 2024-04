Prezentacja ogniw heterozłączowych Huasun w Abu Zabi: nakreślenie przyszłości technologii solarnej

ABU ZABI, ZEA, 2 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Transformacja w kierunku ekologicznej energii słonecznej, powszechnie uznawanej za najważniejsze obecne i przyszłe źródło energii, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia całej ludzkości bezemisyjnej przyszłości. Gdy branża energetyki słonecznej dąży do generowania energii w sposób coraz bardziej energooszczędny i ekologiczny przy sukcesywnie niższych kosztach, siłą napędową staje się innowacyjność.

Huasun Energy's Heterojunction Tour in Abu Dhabi 2024

Technologia heterozłączowa (HJT), najważniejsza nowinka, zyskała szerokie zainteresowanie w branży ze względu na swoją wyjątkową wydajność w systemach fotowoltaicznych. Charakteryzuje się ona ultrawysoką wydajnością, niezawodnością, opłacalnością i wyjątkową wydajnością energetyczną. Huasun Energy, największy na świecie producent HJT, z dumą pełni rolę lidera w jej rozwoju i komercjalizacji.

Podczas nadchodzącego Światowego Szczytu Energii Przyszłości (WFES) w Abu Zabi, który odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia, firma Huasun zaprezentuje wiodącą technologię HJT i najnowocześniejsze produkty HJT - obejmujące segmenty płytek, ogniw i modułów - dostosowane do zróżnicowanych zastosowań fotowoltaicznych, w tym wielkoskalowych instalacji użytkowych, komercyjnych i przemysłowych, mieszkaniowych, morskich i pionowych, które będą dostępne na stoisku 6420. Równocześnie z główną wystawą, podczas której 18 kwietnia Huasun zaprezentuje po raz pierwszy poza Chinami swój nowatorski moduł heterozłączaz zerową szyną zbiorczą (0BB), odbędą się inspirujące prezentacje, studia przypadków i ekskluzywna uroczysta kolacja.

Wyróżniające się najwyższym w branży współczynnikiem temperaturowym na poziomie 0,24% produkty Huasun HJT odznaczają się niespotykaną wydajnością energetyczną, szczególnie w gorącym klimacie. Empiryczne studia przypadków dowodzą, że heterozłączowe moduły słoneczne generują więcej energii elektrycznej w środowiskach o wysokich temperaturach w porównaniu do tych z technologią TOPCon. Celem wizyty biznesowej Huasun w Abu Zabi jest prezentacja szczytowych osiągnięć innowacji HJT i zaoferowanie produktów najwyższej klasy w regionie Bliskiego Wschodu.

Link umożliwiający wzięcie udziału w wydarzeniu

Program konferencji - Huasun Heterojunction Tour Abu Dhabi 2024

15 kwietnia @ Konferencja na temat przyszłości magazynowania energii słonecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

- Jacky Chan, dyrektor ds. sprzedaży zagranicznej KA i rozwoju projektów w Huasun Energy, przedstawi spostrzeżenia na temat wyjątkowej wydajności najnowocześniejszej heterozłączowej technologii solarnej w różnorodnych zastosowaniach fotowoltaicznych oraz jej roli w dążeniu do świata o zerowej emisji dwutlenku węgla.

16-18 kwietnia @ Konferencja na temat przyszłości energetycznej świata, ADNEC

Stoisko Huasun nr 6420

- Prezentacje - Technologia HJT i jej zastosowanie na rynku

- Uroczystości podpisywania umów partnerskich

- Premiera magazynu poświęconego fotowoltaice „Huasun Special Edition" - pierwszej w branży publikacji poświęconej technologii HJT, rynkom i zastosowaniom.

- Atrakcyjne wydarzenia rozrywkowe: przekąski i napoje, recepcjonista w stroju pandy, wspólne sesje zdjęciowe, niesamowite tradycyjne chińskie upominki...

18 kwietnia, po południu @ Abu Zabi

Specjalistyczne warsztaty i gala Huasun HJT (we współpracy z Nextracker)

- Prezentacje - analiza empiryczna HJT; Trendy i analiza rynku fotowoltaicznego; rozwiązanie heterozłączowe i inteligentny tracker słoneczny; studium przypadku - największy na świecie park solarny HJT

- Uroczystość prezentacji nowego produktu Huasun HJT 0BB

Więcej informacji na temat aktualizacji Huasun można znaleźć na profilu „Huasun HJT" na LinkedIn.

Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) jest czołowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach i rozwoju oraz produkcji na masową skalę ultrawysokowydajnych krzemowych płytek heterozłączowych typu n (HJT), ogniw i modułów słonecznych. Spółka Huasun, uznawana za przemysłowego pioniera technologii HJT w Chinach, wytworzyła ponad 4 GW produktów HJT dla blisko 40 krajów na całym świecie. Posiada ona obecnie 20 GW mocy wysokowydajnych produktów HJT, co czyni z niej największego producenta HJT na świecie. Docelowo planowane jest osiągnięcie mocy 40 GW do końca 2025 roku.

Strona internetowa: www.huasunsolar.com

e-mail: [email protected]