Navštivte předváděcí akci společnosti Huasun Heterojunction Showcase v Abú Dhabí: Zářivá budoucnost solární energie

ABÚ DHABÍ, SAE, 2. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Přechod na zelenou solární energii, která je všeobecně uznávána jako nejvýznamnější současný i budoucí zdroj energie, má zásadní význam pro vytvoření planety nulových emisí uhlíku pro celé lidstvo. V oboru solárních technologií, který se snaží vyrábět energii efektivněji, s nižšími náklady a ekologičtějším způsobem, se hnací silou se stávají inovace.

Klíčová inovace, technologie heteropřechodů (HJT), si v tomto odvětví získala širokou pozornost díky své výjimečné výkonnosti ve fotovoltaických systémech. Díky svým vlastnostem, jako je mimořádně vysoká účinnost, spolehlivost, nákladová efektivita a vysoký energetický výnos, přinesla technologie HJT skutečnou revoluci. V čele rozvoje a komerčního využití této špičkové technologie s hrdostí stojí největší světový výrobce HJT technologií, společnost Huasun Energy.

Svou nejmodernější HJT technologii a produkty – jako např. destičky (wafery), články a moduly pro různé fotovoltaické scénáře, včetně velkých veřejných, komerčních a průmyslových, rezidenčních, pobřežních a vertikálních instalací – představí společnost Huasun na nadcházejícím světovém energetickém summitu World Future Energy Summit (WFES), který proběhne v Abú Dhabí od 16. do 18. dubna, na stánku 6420. V rámci velké výstavy představí společnost Huasun 18. dubna poprvé mimo Čínu svůj zbrusu nový heteropřechodový modul bez přípojnic (tzv. zero busbar, 0BB), spolu s řadou podnětných prezentací, případových studií a exkluzivní slavnostní večeří.

HJT produkty společnosti Huasun vynikají díky nejlepšímu teplotnímu koeficientu v oboru -0,24 % – mimořádnou energetickou výtěžností, zejména v horkém klimatu. Jak ukazují empirické případové studie, právě heteropřechodové solární moduly generují v horkém prostředí více elektřiny než moduly s technologií TOPCon. Během turné v Abú Dhabí představí společnost Huasun vrchol inovací v oblasti HJT a přinese své špičkové výrobky do regionu Blízkého východu.

Stručný program: Huasun Heterojunction Tour Abu Dhabi 2024

15. dubna – Solar Energy Storage Future MENA Summit

- Jacky Chan, ředitel pro prodej a rozvoj projektů v zámoří ve společnosti Huasun Energy, se podělí o poznatky o výjimečných možnostech špičkové heteropřechodové solární technologie v různých fotovoltaických aplikacích a o její roli ve vývoji směrem k bezuhlíkovému světu.

16.-18. dubna – World Future Energy Summit, ADNEC

Stánek Huasun #6420

- Prezentace: HJT technologie a její uplatnění na trhu

- Slavnostní podpisy partnerství

- Speciální vydání pv magazínu Huasun - první publikace v oboru pro HJT technologie, trhy a aplikace

- Stále probíhající zábavný program: občerstvení, pandí recepční, fotografování, báječné tradiční čínské dárky...

18. dubna – Odpoledne v Abú Dhabí

Exkluzivní workshop a galavečer Huasun HJT (ve spolupráci s Nextracker)

- Prezentace - empirická analýza HJT; trendy a analýza fotovoltaického trhu; řešení HJT a inteligentních solárních trackerů; případová studie - největší solární park HJT na světě

- Slavnostní odhalení nového produktu Huasun HJT 0BB

O společnosti Huasun Energy

Společnost Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (Huasun) je špičkový technologický inovační podnik specializující se na výzkum a vývoj a velkovýrobu solárních destiček, článků a modulů n-typu s technologií křemíkového heteropřechodu (HJT) o ultravysoké účinnosti. Společnost Huasun, která je uznávána jako průkopník technologie HJT v Číně, dodala více než 4 GW HJT výrobky do více než 40 zemí světa. Společnost Huasun má v současné době kapacitu 20 GW vysoce účinných výrobků HJT, což z ní činí největšího výrobce HJT na světě. Společnost plánuje do konce roku 2025 dosáhnout kapacity 40 GW HJT.

