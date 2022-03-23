Новый руководитель отдела международного маркетинга в компании National Research Group

Это знаменует возвращение Грейди Миллера в NRG, где его последней должностью в 2019 г. был пост вице-президента по стратегии. В то время он занимался общекорпоративным развитием бизнеса и руководил проектами, которые осуществлялись совместно с ведущими компаниями в области контента, технологий и СМИ. На своей новой должности в NRG Миллер будет руководить работой с клиентами, контент-маркетингом и взаимодействием со СМИ, а также реализацией стратегии компании в области идейного лидерства, отвечая на вопросы, которые наиболее важны для разработчиков мирового класса, новаторов и крупнейших технологических компаний.

«Уникальный опыт NRG сегодня как никогда актуален для понимания того, что будет происходить дальше в культуре. Поэтому я очень рад своему возвращению в NRG в такой важный момент. Используя наши обширные знания о потребителе, NRG продолжает определять дискурс о будущем контента, технологий и СМИ, — сказал Грейди Миллер. — Расширение диапазона предоставляемой нами информации, основанной на анализе данных, обеспечит уникальные преимущества нашим клиентам и вдохновит их на инновации и творческий подход».

Грейди Миллер — топ-менеджер в сфере исследований и аналитики. До своего возвращения в NRG он руководил отделом глобальных исследований видеостримингового сервиса Apple TV+ с момента его запуска в 2019 г. Он занимался созданием и развитием отдела, который применяет результаты потребительских исследований в проекте Apple TV+. Сотрудники отдела участвовали в разработке, программировании и маркетинге видеоплатформы.

«Мы рады снова видеть нашего друга Грейди в компании NRG, — заявил генеральный директор NRG Джон Пенн (Jon Penn). — Это уникальный руководитель, в равной мере творец, консультант и исследователь. Его видение будущего нашей культуры в сочетании с его необыкновенным пониманием тенденций в области контента и технологий позволит нашему отделу маркетинга достичь новых высот».

Грейди Миллер впервые пришел в NRG в 2016 г. До этого занимался разработкой и производством фильмов в компании Sony Pictures Entertainment и работал в исследовательском агентстве Penn Schoen Berland. Входил в советы директоров Совета по международным делам Лос-Анджелеса и Американской еврейской всемирной службы. Получил степень бакалавра искусств в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса имени Маршалла Университета Южной Калифорнии. Будет работать в офисе NRG в Лос-Анджелесе.

О компании National Research Group (NRG). NRG — ведущая международная компания по разработке идей и стратегий на стыке развлечений и технологий с 40-летним опытом работы в отрасли, помогающая ведущим мировым маркетологам лучше понимать динамику роста и стратегию применительно к любому контенту — в любом месте и на любом устройстве. Работая на пересечении контента, культуры и технологий, NRG предлагает идеи для смелых рассказчиков историй по всему миру.

Информация о компании Stagwell

Stagwell — инновационная сеть, созданная, чтобы коренным образом трансформировать маркетинг. Мы предлагаем масштабируемые креативные решения для самых целеустремленных мировых брендов, соединяя креативность, являющуюся движущей силой культуры, и передовые технологии в гармонию искусства и науки маркетинга. Под руководством предпринимателей более 10 тыс. наших специалистов в более чем 34 странах стремятся к достижению единой цели — повысить эффективность и результаты бизнеса для своих клиентов. Приглашаем посетить наш веб-сайт www.stagwellglobal.com.

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