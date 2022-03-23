Новый руководитель отдела международного маркетинга в компании National Research Group

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Stagwell Inc.

Mar 23, 2022, 10:48 ET

Бывший руководитель отдела потребительских исследований компании Apple возглавит отдел международного маркетинга в компании National Research Group, входящей в группу Stagwell 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 23 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания National Research Group (NRG), которая признана одним из лидеров в области аналитики и работает на переднем крае технологий, контента и культуры, объявила о назначении своим директором по маркетингу бывшего руководителя отдела потребительских исследований Apple TV+ Грейди Миллера (Grady Miller). Он будет руководить международным маркетингом, стратегической коммуникацией и идейным лидерством. National Research Group входит в группу Stagwell (NASDAQ: STGW) — международную инновационную сеть, созданную, чтобы коренным образом трансформировать маркетинг.

Grady Miller has returned to National Research Group as Chief Marketing Officer.
Grady Miller has returned to National Research Group as Chief Marketing Officer.
Stagwell is the challenger network built to transform marketing.
Stagwell is the challenger network built to transform marketing.
Grady Miller has returned to National Research Group as Chief Marketing Officer. Stagwell is the challenger network built to transform marketing.

Это знаменует возвращение Грейди Миллера в NRG, где его последней должностью в 2019 г. был пост вице-президента по стратегии. В то время он занимался общекорпоративным развитием бизнеса и руководил проектами, которые осуществлялись совместно с ведущими компаниями в области контента, технологий и СМИ. На своей новой должности в NRG Миллер будет руководить работой с клиентами, контент-маркетингом и взаимодействием со СМИ, а также реализацией стратегии компании в области идейного лидерства, отвечая на вопросы, которые наиболее важны для разработчиков мирового класса, новаторов и крупнейших технологических компаний.

«Уникальный опыт NRG сегодня как никогда актуален для понимания того, что будет происходить дальше в культуре. Поэтому я очень рад своему возвращению в NRG в такой важный момент. Используя наши обширные знания о потребителе, NRG продолжает определять дискурс о будущем контента, технологий и СМИ, — сказал Грейди Миллер. — Расширение диапазона предоставляемой нами информации, основанной на анализе данных, обеспечит уникальные преимущества нашим клиентам и вдохновит их на инновации и творческий подход».

Грейди Миллер — топ-менеджер в сфере исследований и аналитики. До своего возвращения в NRG он руководил отделом глобальных исследований видеостримингового сервиса Apple TV+ с момента его запуска в 2019 г. Он занимался созданием и развитием отдела, который применяет результаты потребительских исследований в проекте Apple TV+. Сотрудники отдела участвовали в разработке, программировании и маркетинге видеоплатформы.

«Мы рады снова видеть нашего друга Грейди в компании NRG, — заявил генеральный директор NRG Джон Пенн (Jon Penn). — Это уникальный руководитель, в равной мере творец, консультант и исследователь. Его видение будущего нашей культуры в сочетании с его необыкновенным пониманием тенденций в области контента и технологий позволит нашему отделу маркетинга достичь новых высот».

Грейди Миллер впервые пришел в NRG в 2016 г. До этого занимался разработкой и производством фильмов в компании Sony Pictures Entertainment и работал в исследовательском агентстве Penn Schoen Berland. Входил в советы директоров Совета по международным делам Лос-Анджелеса и Американской еврейской всемирной службы. Получил степень бакалавра искусств в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса имени Маршалла Университета Южной Калифорнии. Будет работать в офисе NRG в Лос-Анджелесе.

О компании National Research Group (NRG). NRG — ведущая международная компания по разработке идей и стратегий на стыке развлечений и технологий с 40-летним опытом работы в отрасли, помогающая ведущим мировым маркетологам лучше понимать динамику роста и стратегию применительно к любому контенту — в любом месте и на любом устройстве. Работая на пересечении контента, культуры и технологий, NRG предлагает идеи для смелых рассказчиков историй по всему миру.

Информация о компании Stagwell
Stagwell — инновационная сеть, созданная, чтобы коренным образом трансформировать маркетинг. Мы предлагаем масштабируемые креативные решения для самых целеустремленных мировых брендов, соединяя креативность, являющуюся движущей силой культуры, и передовые технологии в гармонию искусства и науки маркетинга.  Под руководством предпринимателей более 10 тыс. наших специалистов в более чем 34 странах стремятся к достижению единой цели — повысить эффективность и результаты бизнеса для своих клиентов. Приглашаем посетить наш веб-сайт www.stagwellglobal.com.

Контактная информация:
Джордан Йейтс (Jordan Yates)
818-388-7924
[email protected]

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SOURCE Stagwell Inc.