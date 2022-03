Apple Consumer Insights Executive leitet weltweites Marketing für National Research Group, ein Tochterunternehmen von Stagwell (STGW)

Damit kehrt Miller zu NRG zurück, wo er zuletzt als Vice President of Strategy im Jahr 2019 tätig war. In dieser Zeit trug er zum unternehmensweiten Wachstum des Unternehmens bei und leitete Aufträge mit führenden Content-, Technologie- und Medienunternehmen. In seiner neuen Rolle wird Miller die Leitung von NRGs Kundenengagement, Content Marketing und Medienarbeit übernehmen. Außerdem wird er die Thought-Leadership-Strategie von NRG überwachen und die Fragen beantworten, die für Schöpfer von Weltklasse, aufstrebende Disruptoren und große Technologieunternehmen am wichtigsten sind.

„Die einzigartige Expertise von NRG ist für das Verständnis dessen, was in der Kultur als Nächstes ansteht, entscheidender denn je. Deshalb freue ich mich sehr, in diesem wichtigen Moment zu NRG zurückzukommen. NRG nutzt sein umfassendes Wissen über Verbraucher, um zur Diskussion über die Zukunft von Inhalten, Technologie und Medien beizutragen", sagt Miller. „Unser erweitertes datengestütztes Reporting wird unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert bieten, der ihre Innovationskraft und Kreativität beflügeln kann."

Miller stößt als Insights and Analytics Executive zu NRG, nachdem er als Global Research Lead für Apple TV+ seit der Einführung des Video-Streaming-Abonnementdienstes im Jahr 2019 tätig war. Er gründete und baute die Gruppe auf, die für die Nutzung von Wissen über die Konsumenten für Apple TV+ verantwortlich war. Sein Team leistete Beraterdienste bei der Entwicklung der Plattform, der Programmierung und beim Marketing.

„Wir freuen uns, unseren Freund Grady wieder bei NRG begrüßen zu dürfen", sagte Jon Penn, CEO der National Research Group. „Grady ist eine seltene Führungspersönlichkeit - zu gleichen Teilen Schöpfer, Berater und Forscher. Seine Vision, was in unserer Kultur als Nächstes ansteht, sowie sein außergewöhnlicher Einblick in Content- und Technologietrends, wird unser Marketing zu neuen Höhenflügen anspornen."

Miller kam 2016 zu NRG, nachdem er zuvor in der Filmentwicklung und -produktion bei Sony Pictures Entertainment und bei der Forschungsagentur Penn Schoen Berland tätig war. Miller war Mitglied im Vorstand des Los Angeles World Affairs Council und des American Jewish World Service. Miller erwarb einen Bachelor of Arts an der School of Cinematic Arts der University of Southern California und einen Master of Business Administration an der Marshall School of Business der University of Southern California. Er wird in der NRG-Niederlassung in Los Angeles tätig sein.

Informationen zur National Research Group (NRG): NRG ist ein weltweit führendes Unternehmen für Erkenntnisse und Strategien an der Schnittstelle von Unterhaltung und Technologie. Wir verfügen über vier Jahrzehnte Branchenerfahrung und die weltweit führenden Vermarkter wenden sich an uns, um Einblicke in das Wachstum und die Strategie für beliebige Inhalte, überall und auf allen Geräten zu erhalten. NRG arbeitet an der Schnittstelle von Inhalt, Kultur und Technologie und bietet verwegenen Storytellern auf der ganzen Welt fundierte Einblicke.

