Un ancien cadre du service Consumer Insights d'Apple nommé à la direction du marketing mondial chez National Research Group, une société de Stagwell (STGW)

Cette nomination marque le retour de Miller chez NRG, où il avait occupé le poste de vice-président de la stratégie en 2019. À ce moment-là, Miller contribuait au développement de l'activité à l'échelle de l'entreprise et menait des missions auprès d'entreprises de premier plan dans les domaines du contenu, de la technologie et des médias. Dans son nouveau rôle, Miller supervisera l'engagement des clients, le marketing de contenu et la sensibilisation des médias de NRG. Il sera également responsable de la stratégie de leadership éclairé de NRG, et devra répondre aux questions qui importent le plus aux créateurs de classe mondiale, aux perturbateurs émergents et aux grandes entreprises technologiques.

« L'expertise unique de NRG n'a jamais été aussi pertinente pour comprendre les événements qui vont suivre dans la culture. C'est pourquoi je suis si heureux de rejoindre l'entreprise à ce moment crucial. En exploitant notre vaste connaissance du consommateur, NRG contribue à façonner la conversation sur l'avenir du contenu, de la technologie et des médias », a déclaré Miller. « L'expansion de nos rapports axés sur les données créera une valeur unique pour nos clients qui stimulera l'innovation et la créativité. »

Miller est un cadre spécialisé dans les insights et les analyses qui retourne chez NRG après avoir occupé le poste de responsable mondial de la recherche pour Apple TV+ depuis le lancement du service d'abonnement de streaming vidéo en 2019. Il a créé et développé le groupe chargé d'exploiter les connaissances des consommateurs sur Apple TV+. Son équipe a contribué à orienter le développement de la plateforme, la programmation et le marketing.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau notre ami Grady chez NRG », a affirmé Jon Penn, PDG de National Research Group. « Grady est un meneur rare qui est à la fois un créateur, un conseiller et un chercheur. Sa vision de l'avenir de notre culture, alliée à sa connaissance approfondie des tendances en matière de contenu et de technologie, va propulser notre marketing vers de nouveaux sommets ».

Miller avait initialement rejoint NRG en 2016 après avoir occupé des postes dans le développement et la production de films chez Sony Pictures Entertainment et au sein de l'agence de recherche Penn Schoen Berland. Il a siégé au conseil d'administration du Los Angeles World Affairs Council et de l'American Jewish World Service. Il est titulaire d'une licence en arts de la School of Cinematic Arts de l'université de Californie du Sud et d'une maîtrise en gestion des affaires de la Marshall School of Business de l'université de Californie du Sud. Son poste sera basé dans les bureaux de NRG à Los Angeles.

À propos de National Research Group (NRG) : NRG est une entreprise leader en matière de stratégie et d'analyse globale à l'intersection entre le divertissement et la technologie. Grâce à nos quatre décennies d'expertise dans le secteur, les plus grands spécialistes du marketing se tournent vers nous pour obtenir des informations sur la croissance et la stratégie pour tout contenu, partout, sur tout appareil. En travaillant à la confluence du contenu, de la culture et de la technologie, NRG offre des perspectives aux conteurs audacieux du monde entier.

À propos de Stagwell :

Stagwell est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous fournissons une performance créative à l'échelle pour les marques les plus ambitieuses du monde, en connectant une créativité qui fait bouger les cultures avec une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 10 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un seul objectif : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com.

Contact :

Jordan Yates

818-388-7924

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1770387/Stagwell_Inc_Research.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770388/Stagwell_Inc_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586110/Stagwell_Logo.jpg

SOURCE Stagwell Inc.