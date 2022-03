Kierownik ds. analiz konsumenckich w Apple obejmie kierownictwo nad globalnymi działaniami marketingowymi w National Research Group, spółce należącej do Stagwell (STGW)

Tym samym, Miller powraca do NRG, gdzie w 2019 roku sprawował funkcję wiceprezesa ds. strategii. Wówczas przyczynił się do rozwoju firmy i prowadził projekty dla czołowych producentów treści, technologii i mediów. W swojej nowej roli Miller będzie nadzorował kierunki rozwoju współpracy z klientami, marketingu treści i kontaktów z mediami w NRG. Będzie również nadzorował strategię przywództwa myślowego spółki, odpowiadając na pytania, które mają największe znaczenie dla światowej klasy twórców, wschodzących innowatorów i największych spółek technologicznych.

„Wyjątkowe kompetencje NRG nigdy nie były tak istotne, aby zrozumieć, jakie są najnowsze trendy w kulturze. Z tego właśnie powodu jestem niezmiernie podekscytowany, że dołączam do firmy w tym decydującym momencie. Poprzez wykorzystanie olbrzymiej wiedzy na temat konsumentów, NRG jeszcze wyraźniej wpływa na kształt rozmów na temat przyszłości treści, technologii i mediów – stwierdził Miller. – Nasze rozszerzające się raportowanie oparte na danych będzie stanowiło unikalną wartość dla klientów, która może stymulować ich innowacyjność i kreatywność".

Miller jest kierownikiem ds. analiz i obserwacji, który przychodzi do NRG po pełnieniu funkcji globalnego lidera ds. badań dla Apple TV+ od momentu uruchomienia tej usługi strumieniowego przesyłania wideo w 2019 roku. Tam, zapoczątkował i zbudował grupę odpowiedzialną za wykorzystanie wiedzy o konsumentach, natomiast jego zespół uczestniczył w rozwoju platformy, programowaniu i marketingu.

„Z ogromną radością witamy naszego przyjaciela Grady'ego z powrotem w NRG – powiedział Jon Penn, dyrektor generalny National Research Group. – Grady jest wyjątkowym liderem, który jest w równej mierze twórcą, doradcą i badaczem. Jego wizja przyszłości rozwoju kultury w połączeniu z niesamowitym zrozumieniem trendów w treści i technologii wywinduje marketing na niebotyczne wyżyny".

Miller rozpoczął pracę w NRG w 2016 r. zajmując się rozwojem i produkcją filmów w Sony Pictures Entertainment oraz w agencji badawczej Penn Schoen Berland. Zasiada w zarządzie Los Angeles World Affairs Council oraz American Jewish World Service. Uzyskał licencjata (Bachelor of Arts) na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w School of Cinematic Arts oraz tytuł Master of Business Administration na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Marshall School of Business. Jego siedzibą będzie biuro NRG w Los Angeles.

National Research Group (NRG): NRG to jedna z najważniejszych międzynarodowych firm zajmujących się analizą i strategią na styku rozrywki i technologii. Dzięki czterem dekadom doświadczenia w branży, wiodący światowi marketerzy zwracają się do niej po wskazówki dotyczące wzrostu i strategii dla dowolnej treści, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Działając na styku treści, kultury i technologii, NRG oferuje rozwiązania dla odważnych twórców na całym świecie.

Stagwell

Stagwell to sieć ambitnych przedsiębiorstw stworzona w celu przekształcenia marketingu. Oferuje skalowalne wyniki kreatywne dla najbardziej ambitnych marek na świecie, łącząc poruszającą kulturę kreatywność z wiodącą technologią, harmonizując sztukę i wiedzę z zakresu marketingu. Pod przewodnictwem przedsiębiorców, grupa ponad 10 tys. specjalistów w ponad 34 krajach ma jeden cel: zwiększać skuteczność i poprawiać wyniki biznesowe swoich klientów. Zapraszamy na www.stagwellglobal.com.

KONTAKT:

Jordan Yates

tel. 818-388-7924

e-mail: [email protected]

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1770387/Stagwell_Inc_Research.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770388/Stagwell_Inc_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586110/Stagwell_Logo.jpg

SOURCE Stagwell Inc.