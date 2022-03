Vedoucí spotřebitelské analýzy společnosti Apple povede globální marketingové aktivity ve společnosti National Research Group patřící do skupiny Stagwell (STGW)

„Jedinečné odborné znalosti NRG nebyly nikdy tak důležité pro pochopení nejnovějších kulturních trendů. Proto jsem tak nadšený, že se k NRG vracím právě v tomto klíčovém okamžiku. Využíváním svých rozsáhlých znalostí o spotřebitelích společnost NRG dále utváří konverzaci o budoucnosti obsahu, technologií a médií," řekl Miller. „Náš stále se rozšiřující reporting založený na datech přinese zákazníkům jedinečnou hodnotu, která může stimulovat jejich inovace a kreativitu."

Miller je manažerem v oblasti přehledů a analýz, který přichází do NRG poté, co od spuštění předplacené streamovací služby Apple TV+ v roce 2019 působil jako vedoucí globálního výzkumu této společnosti. Založil a vybudoval skupinu zodpovědnou za využívání přehledů o spotřebitelích v rámci Apple TV+, kde jeho tým pomáhal řídit vývoj platformy, programování a marketing.

„Jsme rádi, že můžeme našeho přítele Gradyho přivítat zpět v NRG," řekl Jon Penn, generální ředitel společnosti National Research Group. „Grady je vzácný vůdce, který je stejnou měrou tvůrcem, poradcem i výzkumníkem. Jeho vize, díky které má přehled o tom, co se v naší kultuře chystá, a jeho mimořádný vhled do obsahových a technologických trendů dodají našemu marketingu nový náboj."

Miller nastoupil do NRG v roce 2016, poté co působil ve vývoji a produkci filmů ve společnosti Sony Pictures Entertainment a ve výzkumné agentuře Penn Schoen Berland. Miller je členem správní rady Los Angeles World Affairs Council a American Jewish World Service. Získal bakalářský titul na School of Cinematic Arts na University of Southern California a titul Master of Business Administration na Marshall School of Business na University of Southern California. Bude působit v pobočce NRG v Los Angeles.

O společnosti National Research Group (NRG): Společnost NRG je přední světovou firmou zabývající se získáváním poznatků a vytvářením strategií na pomezí zábavy a technologií. Díky našim čtyřiceti letům zkušeností v oboru se na nás přední světoví marketéři obracejí s žádostí o informace o růstu a strategii pro jakýkoli obsah, kdekoli a na jakémkoli zařízení. NRG, která působí na pomezí mezi obsahem, kulturou a technologií, nabízí řešení pro dobrodružné tvůrce po celém světě.

O společnosti Stagwell

Společnost Stagwell je sítí průkopníků v odvětví, která byla vytvořena za účelem transformace marketingu. Nejambicióznějším světovým značkám poskytujeme kreativní řešení a propojujeme kreativitu s nejmodernějšími technologiemi, abychom sladili umění a vědu v marketingu. Více než 10 000 našich specialistů vedených podnikateli ve více než 34 zemích má jediný cíl: zvýšit efektivitu a zlepšit obchodní výsledky svých klientů. Připojte se k nám na www.stagwellglobal.com.

