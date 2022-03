Výkonný riaditeľ spoločnosti Apple Consumer Insights povedie globálny marketing pre National Research Group, spoločnosť Stagwell (STGW)

To znamená Millerov návrat do NRG, kde naposledy pôsobil ako viceprezident pre stratégiu v roku 2019. Potom pomohol rozvíjať firmu a viedol úlohy so špičkovými spoločnosťami zaoberajúcimi sa obsahom, technológiami a médiami. Vo svojej novej funkcii bude Miller dohliadať na smerovanie zapojenia klientov NRG, marketingu obsahu a mediálneho dosahu. Bude tiež dohliadať na stratégiu myšlienkového vedenia spoločnosti NRG, pričom bude odpovedať na otázky, ktoré sú najdôležitejšie pre špičkových svetových tvorcov, rastúce rušivé faktory a veľké technologické firmy.