Petal Ads presenta en ITB China 2026 una solución integral de marketing inteligente para cultura y turismo

SHANGHAI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 26 al 28 de mayo, se celebró en Shanghái la ITB China 2026, que reunió a más de 900 instituciones y empresas de cultura y turismo de 85 países y regiones. Petal Ads, la plataforma de marketing integral de Huawei dentro del ecosistema HarmonyOS, tuvo una destacada presencia junto con Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps y HUAWEI Music. El elemento central fue una zona de experiencia inteligente de cultura y turismo integral, donde Petal Ads presentó su Solución de Marketing de Cultura y Turismo 2026. "Marketing como Contenido, Marketing como Servicio": este principio guía el diseño de todos los productos y servicios dentro del ecosistema de cultura y turismo HarmonyOS, y sigue siendo la filosofía central de Petal Ads.

Petal Ads presented its Culture and Tourism Marketing Solution at ITB China 2026, Shanghai.

Zona de Experiencia Cultural y Turística Inteligente Integral: Un viaje inteligente integral

Según el Informe Anual sobre el Desarrollo del Turismo Emisor de China 2025-2026, publicado por la Academia de Turismo de China, el mercado turístico emisor de China ha pasado de un "crecimiento impulsado por la recuperación" a una "reestructuración estructural". En 2025, el número de viajes al extranjero alcanzó los 168 millones, y más del 60 % de los viajeros utilizaron IA para planificar sus itinerarios. Al mismo tiempo, el sector cultural y turístico se enfrenta a tres desafíos comunes: el tráfico en la parte superior del funnel de conversión está siendo "capturado" por diversas plataformas, lo que dificulta que las marcas establezcan conexiones directas y profundas con los usuarios; los destinos carecen de orientación e interacción continuas en los puntos de contacto clave a lo largo del recorrido del usuario, lo que impide un impacto full-funnel; y los servicios inteligentes y las experiencias personalizadas siguen estando poco desarrollados, lo que dificulta satisfacer las necesidades de viaje cada vez más diversas.

Basándose en estos conocimientos, la zona de experiencia cultural y turística de escenario completo demostró cómo las tecnologías de HarmonyOS pueden mejorar las experiencias de viaje. Trazó todo el recorrido del usuario, desde la inspiración hasta el intercambio de experiencias tras el viaje, haciendo que cada viaje sea más fluido y atractivo.

Dentro del ecosistema cultural y turístico de HarmonyOS, los medios en todos los escenarios y la colaboración multidispositivo responden a las necesidades de los viajeros en tiempo real.

Primera publicación de la Guía de marketing inteligente para cultura y turismo de escenario completo 2026 de Petal Ads: Cinco perfiles de usuario típicos analizados

En la exposición, Petal Ads también presentó la Guía de Marketing Inteligente para Cultura y Turismo 2026 de Petal Ads. Esta guía presenta de forma estructurada la solución integral de Petal Ads para la cultura y el turismo. Basada en información detallada de más de 440 millones de usuarios de HarmonyOS, describe por primera vez cinco perfiles típicos de viajeros: exploradores culturales de la Generación Z, profesionales de élite eficientes, familias que buscan calidad, viajeros de lujo premium y personas mayores que buscan bienestar. Para cada perfil, la solución ofrece combinaciones diferenciadas de puntos de contacto y estrategias de contenido.

Efecto volante del ecosistema: El valor creciente del ecosistema de cultura y turismo de HarmonyOS

Cuanto mejor sea la experiencia, más tiempo permanecerán los usuarios; cuantos más usuarios, más marcas querrán unirse; cuanto más completos sean los servicios, mejor será la experiencia: este es el efecto volante del ecosistema de cultura y turismo de HarmonyOS.

En mayo de 2026, Petal Ads se ha asociado con más de 100 instituciones culturales y turísticas globales, oficinas de turismo, aerolíneas y grupos hoteleros para proporcionar un servicio integral a los usuarios del ecosistema Huawei. En cuanto a las capacidades del ecosistema, se han lanzado más de 80.000 aplicaciones y servicios HarmonyOS, que abarcan todo el proceso de viaje, desde la navegación y la traducción hasta el transporte. En operaciones de contenido, Petal Ads aprovecha el Concurso de Imagen HUAWEI, la cocreación de propiedad intelectual y las colaboraciones entre cine y turismo para impulsar continuamente avances en propiedad intelectual cultural y turística. En la cocreación del ecosistema, ofrece Servicios Atómicos, capacidades de IA y tráfico de medios para brindar a sus socios soporte integral, desde el desarrollo hasta las operaciones.

La Guía de Marketing Inteligente para Cultura y Turismo 2026 de Petal Ads ya está disponible para descarga en https://bit.ly/petal-ads-playbook. Para más información, contacta con [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg