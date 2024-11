SANY permet à la construction portuaire intelligente de réaliser une avancée majeure

Projet de transformation de l'automatisation des grues à pneus dans le port de Tianjin : des solutions numériques et intelligentes pour économiser l'énergie et réduire les émissions de carbone

SHANGHAI, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sany Marine Heavy Industry Co, Ltd. (« SANY Marine »), la filiale de machines portuaires de SANY Group (« SANY »), a réalisé une optimisation notable avec son système intelligent H-Move2.0 dans le cadre du projet d'automatisation des grues sur pneus du port de Tianjin. Le système a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle des grues sur pneus à 20 mouvements par heure, établissant ainsi une nouvelle norme dans le développement de ports verts, numériques et intelligents. À l'approche de la COP29 et de l'appel lancé par les industries manufacturières en faveur d'un développement net zéro, SANY s'engage résolument sur la voie de la transformation industrielle en prenant des mesures concrètes pour atteindre les objectifs en matière d'émissions de carbone.

Port of Tianjin tire crane automation transformation project

SANY Marine s'engage à devenir le leader technologique des équipements logistiques, à fournir des solutions électriques, intelligentes, sans personnel et intégrées pour des ports intelligents et à soutenir la transformation verte de l'industrie mondiale des machines portuaires.

Face à des défis tels que l'économie d'énergie, la réduction des émissions de carbone, le développement intelligent, le besoin de capacités anti-balancement et anti-torsion, et la pénurie de main-d'œuvre, les solutions portuaires intelligentes de SANY Marine ont permis des avancées significatives. Il s'agit notamment de technologies anti-balancement et anti-torsion en temps réel qui garantissent des opérations automatisées et sûres, en poussant l'efficacité opérationnelle au-delà des méthodes manuelles traditionnelles.

Grâce aux technologies de jumeau numérique, l'équipe peut prédire et simuler la trajectoire et la position des conteneurs et ajouter l'action d'abaissement du palonnier aux fonctions techniques essentielles afin d'obtenir des résultats exceptionnels. L'efficacité de l'automatisation d'une grue sur pneus traditionnelle est d'environ 15 à 16 cycles par heure, tandis que la nouvelle version intégrant le GPS, la visualisation par l'IA et les technologies d'imagerie par balayage 3D peut améliorer considérablement la fiabilité du signal. Après quatre mois d'essais, la machine n°45 a amélioré l'efficacité du travail automatisé à 20 cycles par heure, dépassant ainsi le travail manuel pour la première fois dans l'industrie.

En prévoyant et en simulant la trajectoire et la position de la boîte de réception, l'action d'abaisser le palonnier vient compléter les bases techniques du travail manuel, et les résultats sont remarquables. L'efficacité de l'automatisation d'une grue à pneus traditionnelle est d'environ 15 à 16 cycles par heure. Le nouveau système a un taux d'intervention anormale de seulement 2,78 % et un ratio d'exploitation de 1:6, ce qui signifie qu'une personne peut gérer jusqu'à six RTG en même temps.

« Il existe encore un potentiel de modernisation de nos outils de transport et des équipements connexes, ce qui nous permettra de mieux utiliser nos ressources et d'élever le niveau de développement vert et à faible émission de carbone », déclare Cheng Shidong, directeur du Centre de transport urbain de l'Institut de transport global de la Commission nationale pour le développement et la réforme.

La transition vers un avenir sans émission est l'un des plus grands défis actuels, et SANY saisit les opportunités économiques et industrielles offertes par la transformation à faible émission de carbone pour promouvoir activement la transition verte et à faible émission de carbone de l'industrie traditionnelle des machines de construction. En s'appuyant sur les atouts des nouveaux produits comme force motrice, SANY accélérera la stratégie de décarbonisation et atteindra les objectifs de développement vert.

