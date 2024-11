SANY wspiera budowę inteligentnego portu, aby osiągnąć istotny przełom

Automatyzacja suwnic na ogumionych kołach w porcie Tianjin: cyfrowe i inteligentne rozwiązania do oszczędzania energii i ograniczania emisji dwutlenku węgla.

SZANGHAJ, 12 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. („SANY Marine"), spółka zależna SANY Group („SANY") zajmująca się urządzeniami portowymi, osiągnęła istotny przełom dzięki inteligentnemu systemowi H-Move2.0 zastosowanemu w automatyzacji suwnic na ogumionych kołach (RTG) w porcie Tianjin. System podniósł wydajność operacyjną suwnic na ogumionych kołach do 20 ruchów na godzinę, wyznaczając nowy standard rozwoju ekologicznych, cyfrowych i inteligentnych portów. W obliczu nadchodzącego szczytu COP29 i wezwania ze strony branży produkcyjnych do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla SANY zdecydowanie obiera kierunek transformacji przemysłowej i podejmuje konkretne działania, aby osiągnąć cele emisyjne.

Port of Tianjin tire crane automation transformation project

SANY Marine dąży do zdobycia pozycji lidera technologicznego w dziedzinie wyposażenia logistycznego, zapewniając elektryczne, inteligentne, bezzałogowe i zintegrowane rozwiązania dla inteligentnych portów, i wspierając zieloną transformację światowej branży urządzeń portowych.

Wobec takich wyzwań jak redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez oszczędzanie energii, rozwój rozwiązań inteligentnych, zapotrzebowanie na zabezpieczenia przed wstrząsami i przekręceniem oraz niedobory pracowników, inteligentne rozwiązania portowe SANY Marine oferują znaczne usprawnienia. Należą do nich technologie przeciwdziałające wstrząsom i przekręceniu w czasie rzeczywistym, które zapewniają zautomatyzowaną i bezpieczną obsługę wykraczającą poza tradycyjne metody manualne, co przyczynia się do większej wydajności operacyjnej.

Dzięki technologii cyfrowego bliźniaka zespół może prognozować i tworzyć symulacje trajektorii i pozycji kontenerów, a za sprawą uzupełnienia kluczowych funkcji technicznych o opuszczanie na trawersie możliwe jest osiągnięcie wyjątkowych rezultatów. Wydajność automatyzacji tradycyjnej suwnicy na ogumionych kołach wynosi około 15-16 cykli na godzinę, a nowa wersja obejmująca GPS, wizualizację AI i technologię skanowania 3D może znacznie polepszyć niezawodność sygnału. Po czterech miesiącach testów podniesiono wydajność pracy automatycznej maszyny nr 45 do 20 cykli na godzinę, po raz pierwszy przekraczając wydajność pracy ręcznej w tym sektorze.

Dzięki prognozowaniu i symulacji trajektorii i pozycji podkładu pod kontener kluczowe elementy prac ręcznych z powodzeniem uzupełniono o obniżanie na trawersie. Wydajność automatyzacji tradycyjnej suwnicy na ogumionych kołach wynosi około 15-16 cykli na godzinę. Zmodernizowany system charakteryzuje się wskaźnikiem interwencji w zdarzeniach nietypowych wynoszącym zaledwie 2,78% i wskaźnikiem obsługi wynoszącym 1:6, co oznacza, że jedna osoba może jednocześnie obsłużyć do sześciu RTG.

„Istnieje potencjał dalszej modernizacji naszych narzędzi do przenoszenia i pozostałego wyposażenia, za pomocą których możemy lepiej wykorzystywać nasze zasoby i zwiększać rozwój rozwiązań niskoemisyjnych i ekologicznych" - powiedział Cheng Shidong, dyrektor Centrum Transportu Miejskiego Instytutu Kompleksowego Transportu przy Krajowej Komisji Rozwoju i Reform.

Dążenie do przyszłości z zerową emisją dwutlenku węgla netto jest obecnie jednym z największych wyzwań, a SANY wykorzystuje możliwości gospodarcze i przemysłowe wynikające z transformacji w kierunku niskoemisyjności do aktywnego wspierania przejścia tradycyjnego sektora maszyn budowlanych na rozwiązania ekologiczne i niskoemisyjne. Dzięki sile napędowej w postaci strategii New Quality Product Forces SANY przyspieszy realizację strategii niskoemisyjnej i osiągnięcie celów ekologicznego rozwoju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2553744/Port_Tianjin_tire_crane_automation_transformation_project.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg