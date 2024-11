SANY Buat Terobosan Penting dalam Pembangunan Pelabuhan Pintar

Proyek transformasi otomatisasi tire crane di Pelabuhan Tianjin: solusi teknologi digital dan pintar yang menghemat energi dan mengurangi jejak karbon

SHANGHAI, 12 November 2024 /PRNewswire/ -- Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. ("SANY Marine"), produsen alat berat pelabuhan milik SANY Group ("SANY"), membuat terobosan penting dengan sistem pintar H-Move2.0 dalam proyek otomatisasi tire crane di Pelabuhan Tianjin. Sistem ini telah meningkatkan efisiensi operasional tire crane yang kini mencatat 20 gerakan per jam. Kinerja tersebut pun menjadi standar baru dalam pembangunan pelabuhan ramah lingkungan, digital, dan pintar. Menjelang COP29 dan dorongan industri manufaktur menuju pembangunan nol karbon, SANY menjalankan transformasi industri dengan aksi nyata demi mencapai target penurunan karbon.