SANY podporuje inteligentnú výstavbu prístavov na dosiahnutie zásadného pokroku

Projekt automatizácie žeriavov v prístave Tianjin: digitálne a inteligentné riešenia na úsporu energie a zníženie uhlíkových emisií

ŠANGHAJ, 11. november 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. („SANY Marine"), dcérska spoločnosť pre prístavné zariadenia spoločnosti SANY Group („SANY"), dosiahla so svojím inteligentným systémom H-Move2.0 významný pokrok v projekte automatizácie žeriavov na pneumatiky v prístave Tianjin. Systém zlepšil prevádzkovú efektivitu žeriavov na pneumatiky na 20 pohybov za hodinu, čím nastavil nový štandard vo vývoji zelených, digitálnych a inteligentných prístavov. S blížiacou sa konferenciou COP29 a výrobným priemyslom, ktorý požaduje rozvoj smerom k nulovým emisiám sa SANY odhodlane vydáva na cestu priemyselnej transformácie vďaka konkrétnym opatreniam na dosiahnutie uhlíkových cieľov.

Spoločnosť SANY Marine je odhodlaná stať sa technologickým lídrom v oblasti logistických zariadení, poskytovať elektrické, inteligentné, automatické a integrované riešenia pre inteligentné prístavy a podporovať zelenú transformáciu globálneho odvetvia prístavných zariadení.

Inteligentné prístavné riešenia spoločnosti SANY Marine priniesli významný pokrok tvárou v tvár výzvam, ako je úspora energie, znižovanie emisií uhlíka a inteligentný vývoj, potreba zabezpečenia proti chveniu či skrúteniu a nedostatok pracovných síl. Medzi vylepšenia patria technológie proti otrasom a skrúteniu v reálnom čase na zaistenie automatizovaných a bezpečných operácií, čím prevádzková efektivita prekonáva tradičné manuálne metódy.

Využitím technológií digitálnych dvojčiat môže tím predpovedať a simulovať trajektóriu a polohu kontajnerov a pridať úkon spúšťania nanášacieho stroja k základným technickým funkciám, aby sa dosiahli výnimočné výsledky. Účinnosť automatizácie tradičného žeriavu na pneumatiky je približne 15 až 16 cyklov za hodinu, zatiaľ čo nová verzia s integráciou technológií GPS, AI a 3D skenovania dokáže výrazne zlepšiť spoľahlivosť signálu. Po štyroch mesiacoch skúšobných testov zlepšil stroj č. 45 efektivitu automatizovanej práce na 20 cyklov za hodinu, čím po prvý raz v tomto odvetví prekonal manuálnu prácu.

Predvídaním a simuláciou trajektórie a polohy pristávacieho boxu sa k technickým základom ručnej práce pridáva spúšťanie nanášacieho stroja s pozoruhodnými výsledkami. Účinnosť automatizácie tradičného žeriavu na pneumatiky je približne 15 až 16 cyklov za hodinu. Vylepšený systém má mieru zásahov pri problémoch len 2,78 percenta a prevádzkový pomer dosahuje 1:6, čo znamená, že jedna osoba môže spravovať až šesť RTG súčasne.

„Stále existuje potenciál na modernizáciu našich prepravných strojov a súvisiaceho vybavenia, prostredníctvom ktorých môžeme lepšie využiť zdroje a podporiť nízkouhlíkový a zelený rozvoj," povedal Cheng Shidong, riaditeľ Centra mestskej dopravy, Inštitútu komplexnej dopravy v rámci Národnej komisie pre rozvoj a reformy.

Prechod na budúcnosť s nulovými emisiami je jednou z najväčších výziev súčasnosti a spoločnosť SANY využíva ekonomické a priemyselné príležitosti nízkouhlíkovej transformácie, aby aktívne podporila ekologickú a nízkouhlíkovú transformáciu tradičného odvetvia stavebných strojov. S podporou výrobných síl novej kvality spoločnosť SANY dokáže urýchliť nízkouhlíkovú stratégiu a dosiahnuť zelené rozvojové ciele.

