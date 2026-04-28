SINEXCEL участвует в крупнейшем в Латвии проекте по хранению энергии ветряной электростанции, поставив усовершенствованные PCS мощностью 1 725 кВт

ТАРГАЛЕ, Латвия, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL, производитель силовых инверторов BloombergNEF 2026 Tier 1, поставила двенадцать систем преобразования энергии (PCS) мощностью 1 725 кВт для крупнейшего в Латвии проекта по хранению энергии ветряной электростанции. Аккумуляторная система хранения энергии мощностью 20,64 МВтч, расположенная на территории ветряной электростанции Tārgale, в настоящее время успешно начала коммерческую эксплуатацию.

SINEXCEL Powers Latvia's Largest Wind Farm Energy Storage Project with Advanced 1725kW PCS

Предназначенный для участия в местном рынке балансировки частоты, объект является первой станцией в Балтийском регионе, получившей квалификацию для всех услуг частотного регулирования, что является важной вехой для стабильности электросети и интеграции возобновляемых источников энергии в странах Балтии.

PCS мощностью 1 725 кВт: эффективные, стойкие, простые в обслуживании

PCS SINEXCEL мощностью 1 725 КВТ достигают максимальной эффективности преобразования 98,5 % с миллисекундным временем отклика, предоставляя критически важные услуги по балансировке электросети, включая частотное регулирование, управление напряжением и поддержание низкого/высокого напряжения (L/HVRT).

Разработанная для суровых условий эксплуатации, система имеет степень защиты корпуса IP54 и надежно работает при температурах от –20 °C до 60 °C. PCS мощностью 1 725 кВт полностью сертифицированы по CE, VDE 4110/4120 и EN 50549 для европейских рынков, с дополнительными сертификатами соответствия с сетями в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Японии и Таиланде, что обеспечивает совместимое развертывание на основных рынках коммунальных услуг во всем мире.

Интеллектуальное многоотводное соединение аккумулятора исключает циркуляцию токов между параллельными кластерами, защищая работоспособность аккумулятора. Полностью модульная архитектура позволяет заменять отдельные силовые модули на месте без отключения системы, сокращая время простоя при техническом обслуживании и долгосрочные эксплуатационные расходы.

Платформа, проверенная в промышленном масштабах

Проект Tārgale еще больше усиливает коммерческий импульс систем мощностью 1 725 кВт. На сегодняшний день совокупные мировые поставки PCS мощностью 1 725 КВТ превысили 1 ГВт — веха, которая подчеркивает уверенность рынка в надежности и адаптируемости системы в различной нормативно-правовой среде и в разных климатических условиях. Данный проект подтверждает уже зарекомендовавшие себя возможности SINEXCEL в предоставлении решений PCS для проектов накопления энергии коммунального масштаба по всему миру.

Его реализация укрепляет позиции SINEXCEL как надежного партнера на мировом рынке хранения энергии. Имея сертификаты в более чем 40 странах мира, установленную мощность в 17 ГВт/50 ГВт-ч, в более чем 5 000 проектах и 10 глобальных сервисных центрах, SINEXCEL стремится обеспечить переход на экологически чистую энергию во всем мире.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионером в области систем накопления и хранения энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей и решений по обеспечению качества электроэнергии. Благодаря установленным хранилищам электроэнергии мощностью 17 ГВт, 200 000 зарядных станций постоянного тока для электромобилей и активных гармонических фильтров почти на 20 млн ампер SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, чтобы обеспечить энергетическую свободу.

