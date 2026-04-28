SINEXCEL équipe le plus grand parc éolien de Lettonie, d'un système de stockage d'énergie de 1725 kW.

TĀRGALE, Lettonie, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL, classé parmi les fabricants d'onduleurs de premier rang par BloombergNEF pour 2026, a fourni douze systèmes de conversion d'énergie (PCS) d'une puissance de 1 725 kW pour le plus grand projet de stockage d'énergie éolienne de Lettonie. Le système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de 20,64 MWh, situé à proximité du parc éolien de Tārgale, a désormais été mis en service commercial avec succès.

SINEXCEL Powers Latvia's Largest Wind Farm Energy Storage Project with Advanced 1725kW PCS

Conçue pour intervenir sur le marché local de l'équilibrage de fréquence, cette installation est la première centrale de la région baltique à avoir obtenu l'agrément pour tous les services de régulation de fréquence, ce qui marque une étape décisive pour la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables dans l'ensemble des pays baltes.

Le PCS de 1725kW : Efficace, résistant, facile à entretenir

Le PCS de 1725 kW de SINEXCEL atteint une efficacité de conversion maximale de 98,5 % avec des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde. Il fournit des services essentiels d'équilibrage du réseau, notamment la régulation de la fréquence, le contrôle de la tension et le Low/High Voltage Ride Through (L/HVRT).

Conçu pour les environnements d'exploitation difficiles, le système est doté d'un boîtier de protection IP54 et fonctionne de manière fiable à des températures allant de -20°C à 60°C. Le PCS de 1725 kW est entièrement certifié CE, VDE 4110/4120 et EN 50549 pour les marchés européens, avec des certifications supplémentaires de conformité au réseau aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Thaïlande, ce qui garantit un déploiement conforme sur les principaux marchés de l'énergie à l'échelle mondiale.

Son système intelligent de connexion multi-branches des batteries empêche la circulation de courants entre les groupes en parallèle, préservant ainsi l'état des batteries. L'architecture entièrement modulaire permet de remplacer les modules d'alimentation individuels sur site sans arrêter le système, ce qui réduit les temps d'arrêt pour la maintenance et les coûts d'exploitation à long terme.

Une plateforme éprouvée à grande échelle

Le projet Tārgale renforce encore la dynamique commerciale du système de 1725kW. À ce jour, les livraisons cumulées à l'échelle internationale du PCS de 1 725 kW ont dépassé le gigawatt — une étape importante qui témoigne de la confiance du marché dans sa fiabilité et son adaptabilité à divers contextes réglementaires et climatiques. Cette installation renforce la capacité éprouvée de SINEXCEL à fournir des solutions PCS pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle dans le monde entier.

Ce déploiement renforce la position de SINEXCEL en tant que partenaire de confiance sur le marché mondial du stockage de l'énergie. Avec des certifications dans plus de 40 pays, 17 GW/50 GWh installés dans plus de 5 000 projets, et 10 centres de service mondiaux, SINEXCEL s'engage à alimenter la transition vers l'énergie propre dans le monde entier.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec 17 GW de capacités de stockage d'énergie installées, 200 000 bornes de recharge CC pour véhicules électriques et près de 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders du secteur pour promouvoir la liberté énergétique.

Contact : [email protected]

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