SINEXCEL napája najväčší projekt skladovania energie veternej farmy v Lotyšsku pokročilým systémom PCS s výkonom 1 725 kW

Apr 28, 2026, 17:47 ET

TĀRGALE, Lotyšsko, 28. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL, výrobca výkonových invertorov s certifikáciou BloombergNEF 2026 1. úrovne, dodala dvanásť systémov na konverziu energie (Power Conversion System, PCS) s výkonom 1 725 kW pre najväčší projekt skladovania energie veternej farmy v Lotyšsku. Systém batérií na skladovanie energie s kapacitou 20,64 MWh, ktorý sa tu nachádza spolu s veternou farmou Tārgale, úspešne spustil komerčnú prevádzku.

SINEXCEL Powers Latvia's Largest Wind Farm Energy Storage Project with Advanced 1725kW PCS

Zariadenie, ktoré je navrhnuté tak, aby sa podieľalo na lokálnom trhu s vyrovnávaním frekvencií, je prvou elektrárňou v pobaltskom regióne, ktorá sa kvalifikovala na všetky služby regulácie frekvencie – čo predstavuje prelomový míľnik pre stabilitu siete a integráciu obnoviteľných zdrojov energie v celom Pobaltí.

Systém na konverziu energie s výkonom 1 725 kW: efektívny, odolný, ľahko udržiavateľný

Systém PCS od spoločnosti SINEXCEL s výkonom 1 725 kW dosahuje maximálnu účinnosť konverzie 98,5 % s dobou odozvy na úrovni milisekúnd a poskytuje kritické služby vyvažovania siete vrátane regulácie frekvencie, regulácie napätia a prechodu medzi krátkodobým poklesom/nárastom napätia (L/HVRT).

Systém je navrhnutý pre náročné prevádzkové prostredie, má krytie IP54 a spoľahlivo funguje pri teplotách od –20 °C do 60 °C. Systém PCS s výkonom 1 725 kW je plne certifikovaný podľa noriem CE, VDE 4110/4120 a EN 50549 pre európske trhy a má ďalšie certifikácie zhody s normami pre rozvodnú sieť v Spojených štátoch, Austrálii, Japonsku a Thajsku, čo zabezpečuje jeho kompatibilné nasadenie na hlavných trhoch s energetickými spoločnosťami na celom svete.

Jeho inteligentné viacvetvové pripojenie batérie eliminuje cirkulujúce prúdy medzi paralelnými klastrami, čím chráni stav batérie. Plne modulárna architektúra umožňuje výmenu jednotlivých výkonových modulov na mieste bez odstavenia systému, čím sa znižujú prestoje z dôvodu údržby a dlhodobé prevádzkové náklady.

Platforma overená vo veľkom meradle

Projekt Tārgale ďalej posilňuje komerčný rast elektrárne s výkonom 1 725 kW. Kumulatívne globálne dodávky PCS s výkonom 1 725 kW doteraz prekročili 1 GW – čo je míľnik, ktorý podčiarkuje dôveru trhu v jeho spoľahlivosť a prispôsobivosť v rôznych regulačných a klimatických prostrediach. Táto inštalácia posilňuje osvedčené schopnosti spoločnosti SINEXCEL v oblasti dodávania riešení PCS pre projekty skladovania energie v rozsiahlych energetických sieťach po celom svete.

Toto nasadenie posilňuje pozíciu spoločnosti SINEXCEL ako dôveryhodného partnera na globálnom trhu so skladovaním energie. S certifikáciami vo viac ako 40 krajinách, nainštalovanými zariadeniami s kapacitou 17 GW/50 GWh v rámci viac ako 5 000 projektov a s 10 globálnymi servisnými strediskami sa spoločnosť SINEXCEL zaviazala podporovať celosvetový prechod na čistú energiu.

O spoločnosti SINEXCEL

Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. So 17 GW inštalovanej kapacity na skladovanie energie, 200 000 nabíjačkami pre elektromobily s jednosmerným prúdom a takmer 20 miliónmi ampérov nasadeného aktívneho harmonického filtra spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby umožnila dosiahnuť energetickú slobodu.

Kontakt: [email protected]

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2953120/SINEXCEL_Powers_Latvia_s_Largest_Wind_Farm_Energy_Storage_Project_Advanced.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

SINEXCEL unterstützt Lettlands größtes Energiespeicherprojekt für Windparks mit einem hochmodernen 1725-kW-PCS

SINEXCEL участвует в крупнейшем в Латвии проекте по хранению энергии ветряной электростанции, поставив усовершенствованные PCS мощностью 1 725 кВт

