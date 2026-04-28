SINEXCEL dodává pokročilé systémy PCS o výkonu 1725 kW pro největší bateriové úložiště u větrné farmy v Lotyšsku
News provided bySINEXCEL
Apr 28, 2026, 13:52 ET
TĀRGALE, Lotyšsko, 28. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL, výrobce energetických měničů zařazený podle BloombergNEF pro rok 2026 do kategorie Tier 1, dodala dvanáct systémů pro konverzi energie (PCS) o výkonu 1725 kW pro největší projekt bateriového úložiště u větrné farmy v Lotyšsku. Bateriový systém o kapacitě 20,64 MWh, umístěný u větrné farmy Tārgale, nyní úspěšně zahájil komerční provoz.
Zařízení, které bylo navrženo pro účast na místním trhu služeb regulace frekvence, je první stanicí v pobaltském regionu, která splnila podmínky pro všechny služby regulace frekvence, což představuje významný milník pro stabilitu sítě a integraci obnovitelných zdrojů v celém Pobaltí.
Systém PCS o výkonu 1725 kW: efektivní, odolný, snadno udržovatelný
Systém PCS o výkonu 1725 kW od společnosti SINEXCEL dosahuje maximální účinnosti přeměny 98,5 % s reakční dobou v řádu milisekund, čímž poskytuje klíčové služby pro vyrovnávání sítě, včetně regulace frekvence, řízení napětí a schopnosti zvládat poklesy i přepětí (L/HVRT).
Zařízení je navrženo pro provoz v náročných podmínkách, disponuje krytím IP54 a spolehlivě funguje v teplotním rozsahu od –20 °C do 60 °C. PCS o výkonu 1 725 kW je plně certifikován podle norem CE, VDE 4110/4120 a EN 50549 pro evropské trhy a má také další certifikace pro připojení k síti ve Spojených státech, Austrálii, Japonsku a Thajsku, což umožňuje jeho nasazení ve velkých energetických projektech po celém světě.
Inteligentní vícevětvové připojení baterií eliminuje cirkulační proudy mezi paralelními bloky a chrání tak jejich životnost. Plně modulární architektura umožňuje výměnu jednotlivých výkonových modulů přímo na místě bez nutnosti odstavení systému, čímž se zkracují prostoje při údržbě a snižují dlouhodobé provozní náklady.
Platforma osvědčená ve velkém měřítku
Projekt Tārgale dále posiluje komerční rozvoj systému PCS o výkonu 1 725 kW. Dosud kumulativní globální dodávky těchto systémů překročily 1 GW, což potvrzuje důvěru trhu v jejich spolehlivost a přizpůsobivost v různých regulačních i klimatických podmínkách. Tato instalace znovu potvrzuje schopnost společnosti SINEXCEL dodávat řešení PCS pro velké projekty ukládání energie po celém světě.
Tato realizace zároveň posiluje postavení společnosti SINEXCEL jako spolehlivého partnera na globálním trhu s ukládáním energie. S certifikacemi ve více než 40 zemích, instalovaným výkonem 17 GW / 50 GWh napříč více než 5 000 projekty a deseti globálními servisními centry se SINEXCEL zaměřuje na podporu celosvětového přechodu na čistou energii
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti ukládání energie, nabíjení elektromobilů a řešení kvality elektrické energie. S instalovaným výkonem úložišť 17 GW, 200 000 stejnosměrnými nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů (AHF) spolupracuje SINEXCEL s předními představiteli v oboru na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953120/SINEXCEL_Powers_Latvia_s_Largest_Wind_Farm_Energy_Storage_Project_Advanced.jpg
Share this article