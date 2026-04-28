SINEXCEL napędza największą łotewską inwestycję w zakresie magazynowania energii wiatrowej dzięki systemowi PCS o mocy 1725 kW

TĀRGALE, Łotwa, 28 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL, producent falowników o wysokich parametrach technicznych (Tier 1 Power Inverter Manufacturer) notowany w rankingu BloombergNEF 2026, dostarczył dwanaście systemów konwersji mocy 1725 kW (Power Conversion System, PCS) na potrzeby największej łotewskiej inwestycji obejmującej system magazynowania energii wiatrowej. Akumulatorowy system magazynowania energii 20,64 MWh, znajdujący się na terenie elektrowni wiatrowej Tārgale, właśnie został uruchomiony na skalę komercyjną.

SINEXCEL Powers Latvia's Largest Wind Farm Energy Storage Project with Advanced 1725kW PCS

Zaprojektowany z myślą o udziale w lokalnym rynku usług bilansujących, obiekt ten jest pierwszym w regionie Bałtyku, który zakwalifikował się do wszystkich usług regulacji częstotliwości - co stanowi znaczące osiągniecie w zakresie stabilności sieci i integracji odnawialnych źródeł energii w krajach bałtyckich.

System PCS 1725 kW: wydajny, trwały i łatwy w utrzymaniu

System PCS 1725 kW PCS firmy SINEXCEL osiąga maksymalną wydajność konwersji na poziomie 98,5% przy czasie reakcji mierzonym w milisekundach, zapewniając krytyczne usługi bilansowania sieci, w tym regulację częstotliwości, kontrolę napięcia i spełnienie wymogu zdolności do przetrwania zakłóceń napięciowych (Low/High Voltage Ride Through, L/HVRT).

Zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach eksploatacji system wyposażono w osłonę o klasie szczelności IP-54, co pozwala na niezawodną pracę w temperaturach od -20°C do 60°C. System PCS 1725 kW ma pełną certyfikację CE, potwierdzającą zgodność z normami VDE 4110/4120 i EN 50549 na potrzeby rynku europejskiego, przy czym pozyskano również dodatkową certyfikację zgodności z warunkami sieciowymi w Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii i Tajlandii, zapewniając spełniającą wymogi realizację inwestycji użyteczności publicznej na największych rynkach.

Inteligentne rozgałęźne złącze akumulatorowe eliminuje ryzyko wystąpienia prądów krążących pomiędzy równoległymi rozgałęźnikami, zachowując akumulator w dobrym stanie. W pełni modułowa architektura pozwala na wymianę poszczególnych modułów zasilania na miejscu, bez konieczności wyłączenia systemu, ograniczając okres postoju na potrzeby konserwacji i obniżając koszty eksploatacji w perspektywie długoterminowej.

Platforma sprawdzona na dużą skalę

Inwestycja Tārgale jeszcze bardziej umacnia dynamikę komercyjnego zastosowania systemów 1725 kW. Do dzisiaj, łączne dostawy systemów PCS o mocy 1725kW przekroczyły poziom 1GW - co jest osiągnięciem, które podkreśla ich stabilną pozycję na rynku, niezawodność i możliwość dostosowania do różnorodnych warunków regulacyjnych i klimatycznych. Instalacja ta umacnia sprawdzone możliwości rozwiązań PCS marki SINEXCEL w obszarze realizacji inwestycji obejmujących magazynowanie energii na skalę użyteczności publicznej na całym świecie.

Ich uruchomienie umacnia pozycję firmy SINEXCEL jako zaufanego partnera na globalnym rynku magazynowania energii. Przy certyfikacji w ponad 40 krajach, mocy zainstalowanej 17 GW/50 GWh w ramach ponad 5 000 inwestycji i 10 globalnych centrach serwisowych na całym świecie, SINEXCEL angażuje się w światową transformację energetyczną jako jej siłą napędowa.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 200 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, działając na rzecz zapewnienia wolności energetycznej.

