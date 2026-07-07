SINEXCEL bringt StellaON 1250K/1575K auf den Markt, um die Energiespeicherung im Großmaßstab in Europa voranzutreiben

MÜNCHEN, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe 2026 stellte SINEXCEL (300693.SZ) den Wechselrichter StellaON 1250K/1575K vor, der mit Bauteilen von Infineon ausgestattet ist, um den sich wandelnden Anforderungen Europas hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Netzstabilität und Lebenszyklusökonomie gerecht zu werden und den Energiewert durch umfassende Anpassungsfähigkeit zu maximieren.

Universelle Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungsbedingungen, Belastungen und Stromnetze

SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe

StellaON basiert auf dem Konzept der Omni-Adaptabilität und wurde entwickelt, um in rauen Umgebungen, anspruchsvollen Netzwerken und groß angelegten Anwendungen zuverlässig zu funktionieren.

Angetrieben von den EconoDUAL™3-Modulen von Infineon mit geringem thermischen Widerstand liefert der StellaON 1250K/1575K eine kontinuierliche, kompromisslose Ausgangsleistung bei 55 °C — 10 °C über dem Branchendurchschnitt, beseitigt eine Leistungsreduzierung von 15 % bis 20 % und senkt gleichzeitig die Kosten für Überdimensionierung um bis zu 20 %.

Dank seines Gehäuses der Schutzart IP65 und der Korrosionsschutzklasse C5 funktioniert er auch unter extremen klimatischen Bedingungen einwandfrei und hält dabei den Geräuschpegel bei nur 65 dB, was den strengen europäischen Genehmigungsvorschriften für den städtischen Einsatz entspricht.

Um den sich wandelnden Anforderungen an das europäische Stromnetz, einschließlich NC RfG 2.0, gerecht zu werden, verfügt der StellaON über Netzformungsfunktionen mit PQ-, VF-, VSG- und SVG-Modi, unterstützt eine 1,5-fache Überlastung für 60 Sekunden (im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,2-fach), bietet eine Netzstabilisierungsleistung im GW-Bereich sowie Black-Start-Fähigkeit und ermöglicht den Parallelbetrieb von vier AC/DC-Einheiten, wodurch eine höhere Skalierbarkeit, Redundanz und Netzstabilität für groß angelegte Einsätze gewährleistet wird.

Effizienz während des gesamten Lebenszyklus erschließen

Der wahre Nutzwert zeigt sich erst mit der Zeit.

StellaON erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 98,5 % bei Volllast und eine Steigerung des Round-Trip-Wirkungsgrads um 0,6 %, wodurch die Levelized Cost of Storage (LCOS) erheblich gesenkt werden.

Die modularen Konfigurationen decken Laufzeiten von 1 bis 8 Stunden ab und lassen sich nahtlos von MV-Stationen mit einer Länge von 20 Fuß und einer Leistung von 2,5 MW bis hin zu MV-Stationen mit einer Länge von 40 Fuß und einer Leistung von 12,5 MW skalieren.

Im Bereich Betrieb und Wartung senkt ein innovatives, selbstreinigendes Design die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer um 15 %. Er verfügt über eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF) von mehr als 300.000 Stunden, was eine Verfügbarkeit von 99 % gewährleistet, wobei der Austausch wichtiger Komponenten in weniger als einer Stunde und der vollständige Austausch des PCS in weniger als zwei Stunden erfolgt.

Weltweite Einsätze bestätigen die Marktreife

Nach dem erfolgreichen Netzanschluss in Vietnam im März 2026, bei dem sich das System unter extremer Hitze und Luftfeuchtigkeit als zuverlässig erwiesen hat, erzielte StellaON im ersten Halbjahr 2026 Aufträge im Umfang von mehr als 500 MW; derzeit werden über 15 Projekte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika umgesetzt.

Die Lösung entspricht den Netzvorschriften in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien; Zertifizierungen für Spanien und die USA werden in Kürze folgen.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier in den Bereichen Energiespeicherung, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Lösungen für Energiequalität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 17 GW, 200.000 Gleichstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge und einem installierten aktiven Oberschwingungsfilter mit einer Leistung von fast 20 Millionen Ampere arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern zusammen, um die Energieunabhängigkeit voranzutreiben.

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