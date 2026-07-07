SINEXCEL uvádza na trh zariadenia StellaON 1250K/1575K - pokrok v skladovaní energie na úžitkovej úrovni v Európe
News provided bySINEXCEL
Jul 07, 2026, 04:00 ET
MNÍCHOV, 7. júl 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 uviedla spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) na trh systém StellaON 1250K/1575K PCS, ktorý integruje zariadenia Infineon s cieľom riešiť rastúce európske požiadavky na environmentálnu odolnosť, stabilitu siete a ekonomiku životného cyklu, s maximalizáciou energetickej hodnoty prostredníctvom všestrannej adaptability.
Všestranná adaptabilita v náročných prostrediach, záťažiach a sieťach
Systém StellaON, postavený na koncepte všestrannej adaptability, je navrhnutý tak, aby spoľahlivo fungoval v náročných prostrediach, náročných sieťach a rozsiahlych aplikáciách.
Vďaka modulom Infineon EconoDUAL™3 s nízkym tepelným odporom prináša StellaON 1250K/1575K nepretržitý a nekompromisný výkon pri teplote 55 °C – 10 °C nad priemerom v odvetví, čím eliminuje 15 % – 20 % zníženie výkonu a zároveň šetrí náklady na predimenzovanie až o 20 %.
Vďaka krytiu IP65 a antikoróznej ochrane C5 funguje bezchybne aj v extrémnych klimatických podmienkach a zároveň si udržiava hladinu hluku len do 65 dB, čo zodpovedá prísnym európskym mestským predpisom.
Na podporu rozvíjajúcich sa požiadaviek európskej siete vrátane NC RfG 2.0 ponúka StellaON možnosť tvorby siete v režimoch PQ, VF, VSG a SVG, podporuje 1,5-násobné preťaženie počas 60 sekúnd (oproti 1,2-násobnému priemeru v odvetví), poskytuje výkon formovania siete v rozsahu GW a schopnosť štartovať po výpadku. Zároveň umožňuje paralelne prevádzkovať štyri jednotky AC/DC, čo poskytuje väčšiu škálovateľnosť, redundanciu a odolnosť siete pre rozsiahle nasadenia.
Zvýšenie efektívnosti životného cyklu
Skutočná úžitková hodnota je preverená časom.
Systém StellaON dosahuje maximálnu účinnosť pri plnom zaťažení 98,5 % a 0,6 % zvýšenie účinnosti pri každom prenose, čím výrazne znižuje vyrovnané náklady na skladovanie (LCOS).
Jeho modulárne konfigurácie pokrývajú trvanie od 1 do 8 hodín a dajú sa plynulo škálovať od staníc MV s výkonom 20 stôp a 2,5 MW až po 40 stôp a 12,5 MW.
Inovatívny samočistiaci dizajn znižuje prevádzkové náklady v oblasti prevádzky a údržby počas životnosti o 15 %. Jeho priemerná doba medzi poruchami (MTBF) je vyše 300 000 hodín, čo zaručuje 99 % prevádzkyschopnosť s výmenou kľúčových komponentov do jednej hodiny a kompletnou výmenou PCS do dvoch hodín.
Globálne nasadenia potvrdzujú pripravenosť na trh
Po úspešnom pripojení k rozvodnej sieti vo Vietname v marci 2026, kde systém StellaON preukázal spoľahlivú prevádzku v extrémnych horúčavách a vlhkosti, si zaistil len v prvej polovici roku 2026 objednávky s kapacitou viac ako 500 MW, pričom aktuálne sa v Európe, Ázii a Tichomorí a Afrike realizuje viac ako 15 projektov.
Riešenie je v súlade s energetickými predpismi Nemecka, Poľska, Holandska, Belgicka a Rumunska, pričom certifikácie pre Španielsko a USA budú k dispozícii čoskoro.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. S inštalovaným úložiskom s kapacitou 17 GW, 200 000 nabíjačkami pre elektrické vozidlá s jednosmerným prúdom a takmer 20 miliónmi ampérov aktívneho harmonického filtra (AHF) spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú nezávislosť.
Kontakt: [email protected]
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