SINEXCEL prezentuje StellaON 1250K/1575K, wspierając rozwój wielkoskalowych magazynów energii w Europie

MONACHIUM, 7 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma SINEXCEL (300693.SZ) zaprezentowała przekształtnik PCS StellaON 1250K/1575K, który wykorzystuje podzespoły Infineon. Nowe rozwiązanie zostało opracowane z myślą o rosnących wymaganiach europejskiego rynku w zakresie odporności na warunki środowiskowe, stabilności sieci elektroenergetycznej oraz kosztów eksploatacji w całym cyklu życia instalacji, aby maksymalnie zwiększyć wartość magazynowanej energii za pomocą wszechstronnej adaptacyjności.

SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe

Wszechstronna adaptacyjność do trudnych warunków środowiskowych, obciążeń i wymagań sieci

StellaON został zaprojektowany zgodnie z koncepcją Omni-Adaptability, aby zapewniać niezawodne działanie w wymagających warunkach klimatycznych, przy dużych obciążeniach oraz w złożonych systemach elektroenergetycznych.

StellaON 1250K/1575K, wyposażony w moduły EconoDUAL™3 firmy Infineon o niskiej rezystancji cieplnej, utrzymuje pełną ciągłą moc wyjściową przy temperaturze otoczenia wynoszącej 55°C, czyli o 10°C wyższej niż średnia dla rozwiązań dostępnych na rynku. Pozwala to wyeliminować konieczność ograniczania mocy o 15–20% oraz zmniejszyć koszty przewymiarowania instalacji nawet o 20%.

Urządzenie posiada obudowę o stopniu ochrony IP65 oraz klasę odporności korozyjnej C5, dzięki czemu może pracować w skrajnych warunkach klimatycznych. Jednocześnie poziom hałasu ograniczono do zaledwie 65 dB, co ułatwia spełnienie rygorystycznych europejskich wymagań dotyczących lokalizacji instalacji na terenach miejskich.

Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom europejskich operatorów sieci, w tym specyfikacji NC RfG 2.0, StellaON oferuje funkcję formowania sieci (grid-forming) oraz obsługuje tryby pracy PQ, VF, VSG i SVG. System zapewnia przeciążalność na poziomie 1,5-krotności mocy znamionowej przez 60 sekund (wobec średniej 1,2-krotności dla branży), umożliwia pracę w systemach grid-forming o skali gigawatowej oraz rozruch po utracie zasilania (black start). Ponadto pozwala na równoległą pracę czterech jednostek AC/DC, zwiększając skalowalność, redundancję i odporność dużych instalacji magazynowania energii.

Wyższa efektywność w całym cyklu życia instalacji

Rzeczywistą wartość wielkoskalowych magazynów energii najlepiej ocenia się w perspektywie całego okresu eksploatacji.

StellaON osiąga maksymalną sprawność przy pełnym obciążeniu na poziomie 98,5%, a wzrost sprawności cyklu ładowania i rozładowania (round-trip efficiency) o 0,6% przekłada się na znaczące obniżenie uśrednionego kosztu magazynowania energii (LCOS).

Modułowa konstrukcja umożliwia konfigurację systemów o czasie magazynowania od jednej do ośmiu godzin, z łatwym skalowaniem od stacji średniego napięcia o mocy 2,5 MW w kontenerze 20-stopowym do stacji o mocy 12,5 MW w kontenerze 40-stopowym.

Z myślą o eksploatacji i utrzymaniu zastosowano innowacyjny system samoczyszczenia, który pozwala ograniczyć koszty operacyjne w całym cyklu życia instalacji o 15%. Średni czas między awariami (MTBF) przekracza 300 tys. godzin, zapewniając dostępność systemu na poziomie 99%. Wymiana kluczowych komponentów zajmuje mniej niż godzinę, natomiast całego przekształtnika PCS – mniej niż dwie godziny.

Realizowane inwestycje potwierdzają gotowość rozwiązania do zastosowań komercyjnych

Po udanym przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej w Wietnamie w marcu 2026 r., gdzie StellaON potwierdził niezawodną pracę w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, rozwiązanie zdobyło w pierwszej połowie 2026 roku zamówienia o łącznej mocy przekraczającej 500 MW. Obecnie trwa realizacja przeszło 15 inwestycji w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce.

System spełnia wymagania kodeksów sieciowych obowiązujących w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii i Rumunii. Certyfikacja dla Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych jest w toku.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 200 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, działając na rzecz zapewnienia wolności energetycznej.

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